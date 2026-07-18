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Cakulov strieborný na turnaji v Budapešti, Vyhivskyj získal bronz
Menej sa darilo ďalším slovenským voľnoštýliarom - úradujúci majster Európy Tajmuraz Salkazanov obsadil 10. miesto v kategórii do 74 kg, Achsarbek Gulajev skončil deviaty do 79 kg.
Autor TASR
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Budapešť 18. júla (TASR) - Slovenskí zápasníci si úspešne počínali na renkingovom turnaji v Budapešti. Reprezentant vo voľnom štýle Batyrbek Cakulov skončil strieborný v kategórii do 97 kg a Anton Vyhivskyj si odniesol domov bronz v kategórii do 92 kg.
Cakulov zdolal v osemfinále Rifata Erena Gidaka z Turecka a následne vo štvrťfinále aj Vasyla Sovu z Ukrajiny. V semifinále jeho súpera Rizabeka Aitmuchana vyradilo zranenie. V boji o zlato po dramatickom súboji podľahol reprezentantovi Bahrajnu Achmedovi Magomedovi Tažudinovi 7:13 na body a v konkurencii 21 štartujúcich tak vybojoval druhé miesto.
Vyhivskyj začal víťazstvom na lopatky nad Indom Kumarom Punitom, po následnej prehre s ukrajinským reprezentantom Muchammedom Alijevom dostal druhú šancu v repasáži a tú naplno využil. Najprv si poradil s Gruzíncom Mirianim Majsuradzem a vzápätí po triumfe nad domácim Maďarom Zéténym Ganglom získal bronz.
Menej sa darilo ďalším slovenským voľnoštýliarom - úradujúci majster Európy Tajmuraz Salkazanov obsadil 10. miesto v kategórii do 74 kg, Achsarbek Gulajev skončil deviaty do 79 kg.
Cakulov zdolal v osemfinále Rifata Erena Gidaka z Turecka a následne vo štvrťfinále aj Vasyla Sovu z Ukrajiny. V semifinále jeho súpera Rizabeka Aitmuchana vyradilo zranenie. V boji o zlato po dramatickom súboji podľahol reprezentantovi Bahrajnu Achmedovi Magomedovi Tažudinovi 7:13 na body a v konkurencii 21 štartujúcich tak vybojoval druhé miesto.
Vyhivskyj začal víťazstvom na lopatky nad Indom Kumarom Punitom, po následnej prehre s ukrajinským reprezentantom Muchammedom Alijevom dostal druhú šancu v repasáži a tú naplno využil. Najprv si poradil s Gruzíncom Mirianim Majsuradzem a vzápätí po triumfe nad domácim Maďarom Zéténym Ganglom získal bronz.
Menej sa darilo ďalším slovenským voľnoštýliarom - úradujúci majster Európy Tajmuraz Salkazanov obsadil 10. miesto v kategórii do 74 kg, Achsarbek Gulajev skončil deviaty do 79 kg.