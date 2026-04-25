Cakulov získal striebro, vo finále nestačil na Sadulajeva
So šesťnásobným majstrom sveta prehral 3:14 na technickú prevahu.
Autor TASR,aktualizované
Tirana 25. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov získal na ME v Tirane striebornú medailu vo voľnom štýle v kategórii do 97 kg. V sobotnom finále nestačil na Rusa štartujúceho pod neutrálnou vlajkou Abdulrašida Sadulajeva, s dvojnásobným olympijským víťazom a šesťnásobným majstrom sveta prehral 3:14 na technickú prevahu.
Cakulovovi vyšiel vstup do šampionátu, keď v piatok vybojoval tri víťazstvá. Najprv vyhral v kvalifikačnom kole nad Maďarom Richardom Véghom jasne 10:0 na technickú prevahu a potom vo štvrťfinále prešiel cez Ukrajinca Denysa Sahaliuka, ktorého zdolal 5:2 na body. V semifinále nedal šancu Givimu Mačarašvilimu z Gruzínska, s ktorým si poradil 12:1 na technickú prevahu. V sobotu ho tak čakal súboj o zlato. Skúsený Sadulajev bol napokon nad jeho sily, favorit mal od úvodu navrch a rozhodca ukončil zápas sekundu pred koncom druhej periódy, keď bodový rozdiel narástol na 11.
Dvadsaťsedemročný rodák zo Severného Osetska, ktorý reprezentuje Slovensko od roku 2022, tak nedosiahol na premiérové zlato z vrcholného podujatia. Z Tirany si však odniesol už druhý cenný kov. Pred dvoma rokmi, keď sa v albánskej metropole konali majstrovstvá sveta, získal Cakulov bronz vo váhovej kategórii do 92 kg. Okrem toho vybojoval v slovenskom drese v kategórii do 97 kg aj striebro z MS 2022 v Belehrade. Na ME získal okrem sobotného striebra aj dva bronzy - z Budapešti 2022 a vlani zo Šamorína.
Istú medailu z Tirany má aj ďalší slovenský voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov, ktorý bude v nedeľu bojovať o zlato v kategórii do 74 kg. Štvornásobný majster Európy sa stretne vo finále v nedeľu po 17.23 h s Turanom Bajramovom z Azerbajdžanu.
ME v zápasení v Tirane - voľný štýl:
Muži
do 97 kg - finále:
Abdulrašid Sadulajev (neutr.) - Batyrbek CAKULOV (SR) 14:3 na technickú prevahu
