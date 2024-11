Calafiori a Gabbia vypadli z kádra Talianska na novembrové zápasy

Nominácia Talianska na novembrové zápasy Ligy národov proti Belgicku a Francúzsku:



Brankári: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (SSC Neapol), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)



Obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Alessandro Buongiorno (SSC Neapol), Andrea Cambiaso (FC Juventus), Pietro Comuzzo (ACF Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Federico Dimarco (Inter Miláno), Federico Gatti (FC Juventus), Caleb Okoli (Leicester City), Nicolo Savona (FC Juventus), Destiny Udogie (Tottenham Hotspur)



stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Davide Frattesi (Inter Miláno), Niccolo Pisilli (AS Rím), Samuele Ricci (FC Turín), Nicolo Rovella (SS Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United)



útočníci: Moise Kean (ACF Fiorentina), Daniel Maldini (AC Monza), Giacomo Raspadori (SSC Neapol), Mateo Retegui (Atalanta)

Rím 8. novembra (TASR) - Talianski futbalisti Riccardo Calafiori a Matteo Gabbia vypadli z reprezentačného kádra Luciana Spallettiho na novembrové zápasy Ligy národov. "Azzurri" sa v dvoch stretnutiach 2. skupiny A-divízie stretnú s Belgickom (14. novembra) a Francúzskom (17. novembra).Calafiori z Arsenalu utrpel v októbrovom zápase Ligy majstrov proti Šachtaru Doneck zranenie kolena. Gabbia z AC Miláno má zranené lýtko. Spalletti nezaradil do zostavy ani Lorenza Pellegriniho z AS Rím a Nicolu Fagioliho z Juventusu.Reprezentačný debut môžu absolvovať Pietro Comuzzo z Fiorentiny, Nicolo Savona z Juventusu a Nicolo Rovella z Lazia. Nicolo Barella z Interu Miláno sa vrátil do zostavy po tom, čo podstúpil operáciu nosa. Správu priniesla agentúra Reuters.