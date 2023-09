Caldara bude po operácii členka chýbať AC Miláno až do decembra

Miláno 18. septembra (TASR) - Taliansky futbalista Mattia Caldara bude chýbať milánskemu AC minimálne do decembra po tom, ako absolvoval operáciu členka. Informovala AFP.



Vedenie účastníka Serie A v pondelok informovalo o "minimálne trojmesačnej absencii". Dvadsaťdeväťročný Caldara, ktorý má na konte dva štarty za taliansku reprezentáciu, sa vrátil do AC po pôsobení v Spezii. Figuroval aj na súpiske "rossoneri" pre skupinovú fázu Ligy majstrov, no stihne najskôr až záverečný šiesty zápas.