Calejon by mohol v lete zamieriť z Neapola do Valencie

Valencia 15. marca (TASR) - Novou posilou futbalistov španielskej Valencie by sa v lete mohol stať útočník SSC Neapol Jose Calejon. Uviedol to portál football-espana.net. Valencia má údajne pre Calejona prichystanú dvojročnú zmluvu.



Calejon sa podľa informácií portálu túži vrátiť do Španielska. O 33-ročného zakončovateľa však má údajne záujem aj FC Sevilla. Calejonovi v lete skončí s Neapolom zmluva, Španiel sa už vyjadril, že ju nepredĺži. Trhová hodnota útočníka je podľa spoločnosti transfermarkt 12 miliónov eur.



V tejto sezóne Calejon odohral 32 zápasov, strelil dva góly a zaznamenal deväť asistencií.