Hráči Calgary s Pospíšilom prehrali proti Caroline 1:2 po predĺžení

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 5:6 pp (3:2, 1:3, 1:0 - 0:1)



Góly: 11. Glass (Shea, Lizote), 12. Rakell (Grzelcyk, Crosby, 14. Crosby (Karlsson, Rust), 36. Rust (Crosby, Karlsson), 41. Rakell (Rust, Letang) - 3. Domi (McMann, Robertson), 5. Timmins (Holmberg, Nylander), 25. Matthews (Knies, Marner), 40. Tavares (McCabe), 40. Knies, 62. Nylander (Rielly, Matthews). Brankári: Blomqvist - Woll, strely na bránku: 34:33







Minnesota Wild - Boston Bruins 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 26. Gaudreau (Johansson, Zuccarello). Brankári: Gustavsson - Swayman, strely na bránku: 22:28







Carolina Hurricanes - Calgary Flames 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 40. Slavin (Blake), 64. Aho (Slavin, Blake) - 48. Kadri (Huberdeau, Weegar). Brankári: Kočetkov - Wolf, strely na bránku: 33:16







Dallas Stars - St. Louis Blues 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)



Góly: 2. Marchment (Bourque, Granlund), 14. Duchene (Marchment, Ceci), 20. Johnston (Hintz, Harley), 22. Hintz (Robertson, Stankoven), 50. Johnston (Hintz, Duchene), 52. Johnston (Hintz, Harley) - 4. Bolduc (Sundqvist, Broberg), 19. Holloway (Schenn, Kyrou), 29. Walker (Toropčenko, Thomas). Brankári: Oettinger - Hofer (21. Binnington), strely na bránku: 21:42







New York Rangers - Nashville Predators 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 9. Panarin (Lafreniere, de Haan), 22. Miller (Panarin, Zibanejad), 24. K. Miller (J. Miller, Zibanejad), 57. Berard (Carrick). Brankári: Quick - Annunen, strely na bránku: 34:34







Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 42. Stone (Hanifin, Eichel), 50. Hanifin (Eichel). Brankári: Hill - Markström, strely na bránku: 24:25







Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 12:32 0 0 0 0 0 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 09:32 0 0 0 0 2 0



Šimon Nemec (New Jersey) 11:51 0 0 0 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 3. marca 2025:







1. Juraj Slafkovský (Montreal) 57 10 23 33 -7 83 25



2. Martin Pospíšil (Calgary) 60 4 16 20 +1 79 78



3. Erik Černák (Tampa Bay) 53 3 13 16 +25 47 31



4. Tomáš Tatar (New Jersey) 56 6 9 15 +3 54 16



5. Martin Fehérváry (Washington) 60 2 13 15 +11 56 21



6. Šimon Nemec (New Jersey) 14 0 1 1 -2 10 6



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Individuálne štatistiky základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 3. marcu 2025:





1. Nathan MacKinnon (Colorado) 61 23 68 91



2. Leon Draisaitl (Edmonton) 60 44 46 90



3. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 56 27 60 87



4. Connor McDavid (Edmonton) 54 22 53 75



5. Mitch Marner (Toronto) 59 18 57 75



6. David Pastrňák (Boston) 62 32 43 74



7. Kyle Connor (Winnipeg) 61 31 43 74



8. Jack Eichel (Vegas) 59 19 53 72



9. Mikko Rantanen (Col./Car.) 60 23 47 70



10. Jack Hughes (New Jersey) 62 27 43 70



156. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 57 10 23 33



327. Martin POSPÍŠIL (Calgary) 60 4 16 20







najlepší strelci:



1. Draisaitl 44 gólov, 2. William Nylander (Toronto) 35, 3. Mark Scheifele (Winnipeg) 34, 4. Pastrňák 32, 5. Connor 31. 6. Sam Reinhart (Florida) 31, 7. Brayden Point (Tampa Bay) 31, 8. Alexander Ovečkin (Washington) 31, 9. Brandon Hagel (Tampa Bay) 30, 10. Cole Caufield (Montreal) 29

New York 3. marca (TASR) - Hokejisti Calgary Flames prehrali v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 1:2 po predĺžení. Slovenský útočník hostí Martin Pospíšil nebodoval. Body ani triumf si nepripísali ani jeho krajania Tomáš Tatar a Šimon Nemec, keďže ich New Jersey podľahlo Vegas 0:2.Pospíšil nastúpil v treťom útoku "plameňov" odohral 12:32 minúty a do štatistík si zapísal dve trestné minúty, štyri hity a jednu stratu puku. Skóre duelu otvoril v 40. minúte domáci Jaccob Slavin, no o osem minút vyrovnal Nazem Kadri. O triumfe domácich rozhodol v 64. minúte Sebastian Aho, ktorý sa postaral o všetkých päť tohtosezónnych gólov Hurricanes v predĺžení a vyrovnal rekord súťaže v základnej časti, o ktorý sa aktuálne delí s ďalšími štyrmi hráčmi. "," uviedol autor rozhodujúceho presného zásahu pre oficiálnu stránku súťaže. Pre Calgary to bola tretia prehra v sérii.Aj vo Vegas sa hralo dlho bez gólov a Golden Knights zlomili duel na svoju stranu v úvode tretieho dejstva. V 42. minúte využil presilovku Mark Stone a o sedem neskôr ho napodobnil Noah Hanifin. Nemec strávil na ľade 11:51 min, Tatar 9:32 a zaznamenal dve strely na bránku a jeden hit. Navyše Devils prišli o Jacka Hughesa pre možné zranenie pravého ramena. Hanifin dvoma kanadskými bodmi dopomohol k tomu, že "rytieri" uspeli v piatom z predchádzajúcich šiestich vystúpení: "."Dallas zvíťazil doma nad St. Louis 6:3, hetrikom sa blysol útočník Wyatt Johnston, Roope Hintz zaznamenal gól a tri asistencie. "," povedal trojgólový Johnston. Blues prišli o štvorzápasovú víťaznú sériu, Stars vyhrali štvrtý z uplynulých piatich duelov.New York Rangers zdolali Nashville 4:0, J. T. Miller zaznamenal gól a asistenciu. Minnesota vyhrala nad Bostonom tesne 1:0.Toronto triumfovalo v Pittsburghu 6:5 po predĺžení a dosiahol piate víťazstvo v sérii. Domáci kapitán Sidney Crosby získal tri body (1+2), presným zásahom s poradovým číslom 611 sa dostal na 18. priečku v historickej tabuľke strelcov NHL. Okrem toho sa posunul na desiatu priečku v počte kanadských bodov, aktuálne ich má na konte 1050. Útočník hostí Austin Matthews sa gólom a asistenciou dostal na métu 700 bodov v súťaži a v historických klubových tabuľkách sa dostal na druhé miesto medzi strelcami. Viac gólov dal už len Mark Sundin, 420. Svoju bodovú šnúru natiahol na deväť zápasov. "," vyjadril sa Matthews.