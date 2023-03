Calgary bez Ružičku podľahlo doma Anaheimu 1:3

NHL - sumáre:



Florida Panthers - Chicago Blackhawks 4:3 pp (0:2, 0:0, 3:1 - 1:0)



Góly: 29. Bennett (Tkachuk, Luostarinen), 29. Reinhart (Tkachuk, Montour), 33. Luostarinen (Tkachuk, M. Staal), 33. Montour (Barkov, Verhaeghe) - 7. C. Jones (Raddysh, Johnson), 18. Katchouk (Anderson, Khaira), 60. Guttman (Khaira, Dickinson). Brankári: Bobrovskij - Mrázek, strely na bránku: 43:24





Calgary Flames - Anaheim Ducks 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)



Góly: 27. Backlund (Lindholm, Toffoli) - 28. Comtois (Vatrano, Fowler), 32. Leason (Comtois, Grant), 60. Grant (Silfverberg, Benoit). Brankári: Markström - Gibson, strely na bránku: 37:18

New York 11. marca (TASR) - Hokejisti Calgary Flames v zostave bez slovenského útočníka Adama Ružičku prehrali v zápase NHL s Anaheimom 1:3. Brankár hostí John Gibson si v drese Ducks pripísal už 11.837 zákrokov, čím vytvoril nový klubový rekord. Florida zvíťazila nad Chicagom 4:3 po predĺžení. Rozhodol o tom Brandon Montour.Calgary vyšlo bodovo naprázdno po dvoch víťazstvách a na druhú voľnú kartu do play off stráca v Západnej konferencii štyri body. Ružička bol v deviatom zápase za sebou zdravý náhradník a v zostave Flames chýba od 20. februára. V doterajšom priebehu sezóny nastúpil do 41 stretnutí, v ktorých získal 20 kanadských bodov (6+14). Jeho tím nenadviazal na dve víťazstvá z nedávnych zápasov. "Káčerom" podľahli prvýkrát po štyroch víťazstvách vo vzájomných dueloch. Za prvú hviezdu zápasu vyhlásili brankára hostí Johna Gibsona, ktorý mal 97,3-percentnú úspešnosť zákrokov. Z 35 pokusov inkasoval iba raz, keď ho v 27. minúte prekonal Mikael Backlund. Pripísal si 36 zákrokov, v kariére ich zaznamenal už 11.837 a v historickom poradí predbehol doterajšieho klubového lídra Guya Heberta, ktorý zmaril počas 441 zápasov 11.813 striel. Gibson doteraz nastúpil do 423 stretnutí.povedal Gibson. Jeho tím patrí k najslabším v súťaži, podľa krídelníka Maxima Comtoisa mu však nechýba chuť víťaziť.poznamenal Comtous.Obranca Floridy Montour strelil už svoj štvrtý víťazný gól v sezóne, čím vyrovnal klubový rekord v podaní obrancu. S 12. presným zásahom v tomto ročníku si navyše vytvoril nové osobné maximum. Florida dosiahla tretie víťazstvo za sebou, hoci do 29. minúty prehrávala 0:2.povedal Montour. Blackhawks sa bodom za prehru po predĺžení bodovo vyrovnali San Jose a v tabuľke Západnej konferencie sú pred ním o skóre na predposlednom mieste.povedal tréner hostí Luke Richardson. Na všetky tri góly Floridy v riadnom hracom čase prihral útočník Matthew Tkachuk. Zaznamenal už 28. viacbodový zápas v sezóne, ktorá je pre neho prvá v drese Floridy od letného príchodu z Calgary. Viac dvojbodových zápasov v prvej sezóne v novom tíme dosiahli spomedzi aktívnych hráčov iba traja - Alexander Ovečkin (31), Sidney Crosby (29) a Artemij Panarin (28). "Panteri" strácajú vo Východnej konferencii dva body na druhú voľnú kartu, ktorú drží priebežne Pittsburgh.