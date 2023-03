McDavid s rekordom, Flames a Sharks zvíťazili po piatich prehrách

NHL - výsledky:



Buffalo - Edmonton 2:3

Winnipeg - San Jose 2:3 po predĺžení

Chicago - Ottawa 5:0

Dallas - Calgary 4:5

Los Angeles - Washington 4:2

Vancouver - Nashville 4:3 pp a sn

New York 7. marca (TASR) - Hráči Los Angeles Kings zvíťazili v nočnom zápase NHL nad Washingtonom 4:2 a zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou. V tabuľke Západnej konferencie sa dotiahli na lídra Vegas Golden Knights, oba tímy nazbierali po 82 bodov. Capitals nastúpili bez slovenského obrancu Martina Fehérváryho, ktorý chýbal pre zranenie v dolnej časti tela tretíkrát v rade.Hokejisti Calgary, v zostave bez slovenského útočníka Adama Ružičku, zvíťazili na ľade Dallasu 5:4. Ukončili tak sériu piatich prehier a v American Airlines Center zvíťazili druhýkrát v sezóne. Zatiaľ čo v prvom vzájomnom stretnutí sa gólovým záverom prezentovali domáci, ktorí skorigovali z 1:6 na konečných 5:6, tentoraz sa záver vydaril "plameňom." Stars dvakrát stiahli dvojgólové manko (0:2, 2:4), ale na gól Tylera Toffoliho necelých sedem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času už nedokázali zareagovať. Dallas prehral po troch víťazstvách, no naďalej je na prvom mieste Centrálnej divízie.Nepriaznivú šnúru piatich prehier ukončili aj hráči San Jose, ktorí triumfovali na ľade Winnipegu 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Logan Couture, český útočník Tomáš Hertl vyrovnal 11 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Na oba góly prihral najproduktívnejší obranca NHL Erik Karlsson.Útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid nazbieral v sezóne 2022/23 už 124 kanadských bodov, čím si vytvoril osobný rekord. Na víťazstve Oilers na ľade Buffala 3:2 sa podieľal dvomi gólmi vrátane víťazného. Zvýšil tak svoj náskok na čele kanadského bodovania súťaže aj poradia strelcov. V prebiehajúcom ročníku má na konte už 54 presných zásahov a 124 kanadských bodov (54+70). Zároveň vsietil 62. víťazný gól a v historických tabuľkách klubu sa posunul na 2. miesto pred Waynea Gretzkyho. Na lídra Glenna Andersona stráca 10 víťazných gólov. Medzi kanoniermi súťaže má 10 gólový náskok pred Davidom Pastrňákom z Bostonu, v produktivite vedie o 26 bodov pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom. Edmonton zvíťazil v treťom z uplynulých štyroch zápasov, Buffalo tri zo štyroch prehralo.Neúspešnú sériu ukončili aj hráči Chicaga, ktorí na domácom ľade zdolali Ottawu 5:0 a zvíťazili po štyroch prehrách. Zároveň si pripísali najvýraznejšie víťazstvo v sezóne. Pre tím i pre brankára Alexa Stalocka to bolo druhé čisté konto v tomto ročníku. Anders Bjork, ktorý nastúpil na druhý zápas v drese Chicaga po nedávnej výmene z Buffala, nazbieral tri kanadské body za asistencie. Blackhawks sú so 49 bodmi naďalej na poslednom 16. mieste Západnej konferencie, v NHL je slabší iba Columbus (46). Hokejisti Vancouveru zdolali Nashville 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.