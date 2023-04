Calgary Flames budú mať novú hokejovú halu za 880 miliónov dolárov

Calgary 26. apríla (TASR) - Hokejový klub Calgary Flames bude hrať v novej aréne, ktorá nahradí súčasný domáci stánok Saddledome. Vlastníci klubu sa na tom dohodli s predstaviteľmi mesta a provincie Alberta. Oznámila to spoločnosť Calgary Sports and Entertainment Corp., ktorá vlastní Flames i Saddledome.



Odhadovaná cena samotnej arény je 587 miliónov amerických dolárov, pričom celý projekt by mal podľa odhadov stáť 880 miliónov. K hale bude patriť rozsiahle parkovisko, nové klzisko a uzatvorené námestie. "Ide o generačnú investíciu do vytvárania priestoru pre zhromažďovanie komunity," povedal starosta Jyoti Gondek. Vláda Alberty neprispeje priamo k výstavbe arény, ale investíciou vo výške 300 miliónov dolárov podporí jej infraštruktúru pozostávajúcu z inžinierskych sietí, rekultivácie a zlepšenia okolitých cestných komunikácií.



Saddledome, s kapacitou vyše 19-tisíc miest, hostil okrem zápasov NHL aj hokejový turnaj a krasokorčuliarske disciplíny počas ZOH 1988. Premiérka Alberty Danielle Smithová už v októbri 2022 uviedla, že Saddledome slúžil výborne, no už nemôže konkurovať novým arénam v Severnej Amerike.