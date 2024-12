Fehérváry sa pobil, Slafkovský opäť v 1. formácii, návrat Černáka

NHL - sumáre:



New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)



Góly: 43. Mercer (L. Hughes, Meier), 51. J. Hughes (Pesce, Bratt), 53. Hischier (Bratt), 53. Meier (Mercer, Pesce) - 34. Dickinson (Foligno, Brodie). Brankári: Markström - Commesso, strely na bránku: 24:17.







New York Rangers - Los Angeles Kings 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)



Góly: 33. Chytil (Mancini, Panarin) - 8. Turcotte (Kempe, Kopitar), 16. Foegele (Byfield, Jeannot), 23. Byfield (Foegele, Anderson), 25. Kempe (Kopitar, Turcotte), 26. Danault (Clarke, Thomas). Brankári: Šesťorkin (26. Quick) - Kuemper, strely na bránku: 32:32.







Minnesota Wild - Philadelphia Flyers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 15. Kaprizov (Merrill, Bogosian), 36. Boldy (Faber), 50. Rossi (Zuccarello, Chisholm), 58. Kaprizov (Foligno, Brodin) - 55. Sanheim (Poehling, Hathaway). Brankári: Fleury - Ersson, strely na bránku: 23:22.







Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)



Góly: 18. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 22. Hyman (Nugent-Hopkins), 27. Brown (Draisaitl, Podkolzin), 31. Draisaitl (Nurse, Janmark), 33. Perry (Brown, Ryan), 42. J. Skinner (Ekholm, Nurse) - 36. Olofsson (Hertl, Hanifin), 37. Barbašov (Hanifin, Eichel), 41. Howden. Brankári: S. Skinner - Hill, strely na bránku: 34:41.







Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 3:4 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 18. Marčenko (Johnson, Werenski), 18. Sillinger (Aston-Reese, Olivier), 52. van Riemsdyk (Severson, Labanc) - 17. McTavish (Fabbri, LaCombe), 34. Killorn (Strome, Terry), 58. LaCombe (Terry, Killorn), 62. Killorn (Fabbri). Brankári: Greaves - Gibson, strely na bránku: 42:27.







Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 10. Petry (Veleno, Fischer), 40. Seider (Copp, Kane), 42. Petry (Compher), 60. Raymond (Larkin) - 32. Matthews (Marner, Nylander), 42. Knies (Marner, McCabe). Brankári: Husso - Woll, strely na bránku: 26:25.







Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 8. Chabot (Giroux, Gaudette), 47. Batherson (Chabot, Norris), 62. Tkachuk (Sanderson) - 43. Lizotte (Acciari, Grzelcyk), 53. Letang. Brankári: Ullmark - Jarry, strely na bránku: 31:27.







Washington Capitals - Buffalo Sabres 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)



Góly: 18. Wilson (Carlson, McMichael), 26. Wilson (Chychrun), 52. Strome (Carlson, Raddysh), 59. Chychrun (Carlson, Dubois) - 2. Zucker (Greenway, McLeod), 28. Kulich (Byram, Thompson). Brankári: Thompson - Luukkonen, strely na bránku: 31:21.







Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



Góly: 15. Vilardi (Connor, Morrissey), 17. Lowry (Niederreiter, DeMelo), 27. Connor (Morrissey, Vilardi), 60. Namestnikov (Iafallo) - 8. Hutson (Matheson, Caufield), 48. Anderson (Dvorak, Gallagher). Brankári: Hellebuyck - Montembeault, strely na bránku: 27:28.







Dallas Stars - St. Louis Blues 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 23. Robertson (Benn, Hintz), 63. Duchene (Lindell, Robertson) - 10. Kyrou (Thomas, Bučnevič). Brankári: Oettinger - Binnington, strely na bránku: 37:16.







Colorado Avalanche - Nashville Predators 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)



Góly: 32. Colton (Mittelstadt, Toews), 39. MacKinnon (Rantanen), 44. Lehkonen (MacKinnon), 59. MacKinnon (Makar, Rantanen), 60. Lehkonen (Rantanen, Kelly) - 54. Stamkos (Marchessault, Forsberg), 56. Evangelista (Wilsby, Novak). Brankári: Blackwood - Saros, strely na bránku: 34:39.







Calgary Flames - Florida Panthers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 9. Kadri, 40. Coleman (Coronato, Backlund), 47. Backlund (Bahl). Brankári: Wolf - Knight, strely na bránku: 27:33.







San Jose Sharks - Utah Hockey Club 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



Góly: 15. Wennberg (Goodrow, Ceci), 35. Granlund (Zetterlund, Eklund), 45. Zetterlund (Kovalenko, Celebrini) - 8. Guenther (Cooley, Sergačov), 39. Schmaltz (Cooley, Keller), 50. Carcone (Stenlund, Kerfoot), 60. Keller (Sergačov, Schmaltz). Brankári: Vaněček - Vejmelka, strely na bránku: 21:40.







Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)



Góly: 5. Montour (Tolvanen, Wright) - 9. Hagel (Perbix), 14. Point (Raddysh, Guentzel), 45. Guentzel (Point, Kučerov), 57. Hagel (Kučerov), 60. Carlile (Glendening, Eyssimont). Brankári: Grubauer - Johansson, strely na bránku: 22:31.







Vancouver Canucks – Boston Bruins 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)



Góly: 51. Sasson (Miller) - 6. Marchand (E. Lindholm, Pastrňák), 9. Geekie (Pastrňák, Zacha), 22. Zacha (Pastrňák, Oesterle), 32. McLaughlin (Peeke), 41. Pastrňák (McAvoy, Zacha). Brankári: Demko - Swayman, strely na bránku: 20:28.

Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 17:50 0 0 0 0 2 5

Juraj Slafkovský (Montreal) 16:41 0 0 0 -1 2 0

Martin Pospíšil (Calgary) 16:21 0 0 0 +1 2 0

Erik Černák (Tampa Bay) 18:00 0 0 0 +1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 14. decembra (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NHL nad Floridou 3:0. Slovenský útočník si pripísal plusový bod. Tampa uspela na ľade Seattlu 5:1. Slovenský obranca Erik Černák sa po zranení vrátil do zostavy Lightning a zaznamenal plusku. Washington s Martinom Fehérvárym zdolal Buffalo 4:2 a bodoval v deviatom zápase za sebou. Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Winnipegu 2:4.Pospíšil odohral proti Floride 16:21 min. Veľkou oporou Flames bol brankár Dustin Wolf, ktorý vykryl všetkých 32 striel Panthers. Bolo to jeho druhé čisté konto v sezóne aj v kariére. Obhajcom Stanley Cupu chýbal pre chorobu kapitán Alexandar Barkov.Černák absolvoval proti Seattlu 18 minút, do zostavy sa vrátil po dvoch zápasoch, keď pauzoval pre zranenie dolnej časti tela. Dva góly Lightning strelil Brandon Hagel, víťazný zásah zaznamenal Brayden Point, bol to jeho 20. gól v sezóne. Prvý gól v NHL strelil Declan Carlile, "blesky" vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov.Fehérváry strávil vo víťaznom dueli Washingtonu proti Buffalu na ľade 17:50 min a na trestnej lavici si odsedel päťminútový trest, keď sa v druhej tretine pobil s Dylanom Cozensom. Súpera po chvíli zložil k ľadu a jeho druhá bitka v NHL tak dopadla úspešne. Tú prvú absolvoval 2. apríla 2023 s obrancom NY Rangers Nikom Mikkolom. Sabres prehrali deviaty duel za sebou.Slafkovský odohral proti Winnipegu 16:41 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Slovenský útočník sa vrátil do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Coleovi Caufieldovi, do druhého útoku sa posunul Alex Newhook. V uplynulých siedmich zápasoch zaznamenal Slafkovský len jednu asistenciu, v 27 dueloch tejto sezóny má bilanciu 2+13.Hráči New Jersey Devils zvíťazili nad najslabším tímom ligy Chicagom 4:1, keď skórovali iba v záverečnej tretine a otočili z 0:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa v druhom zápase za sebou nedostal do zostavy. Kľúčovou pasážou duelu bola 51.-53. minúta, kedy Devils skórovali trikrát. Víťazný gól na 2:1 zaznamenal Jack Hughes.