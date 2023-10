Calgary prehralo na ľade Detroitu 2:6, Ružička nebodoval

Center Boston Bruins Matthew Poitras (druhý zľava) oslavuje svoj gól s centrom Morganom Geekiem (vľavo), obrancom Ianom Mitchellom (druhý sprava) a ľavým krídlom Jakeom DeBruskom počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL proti Anaheim Ducks. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



Detroit Red Wings - Calgary Flames 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)



Góly: 2. DeBrincat (Holl, Raymond), 10. Veleno (Chiarot, Holl), 22. Larkin (DeBrincat), 34. DeBrincat (Larkin, Raymond), 44. Walman (Sprong, Perron), 44. DeBrincat (Raymond, Holl) - 33. Mangiapane (Backlund, Coleman), 39. Šarangovič (Duehr, Zadorov). Brankári: Reimer - Vladař, strely na bránku: 30:31.







Anaheim Ducks - Boston Bruins 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)



Góly: 46. McTavish (Strome, Vatrano) - 47. Poitras (Geekie, Mitchell), 51. Poitras (DeBrusk, McAvoy), 58. Marchand (Coyle). Brankári: Gibson - Ullmark, strely na bránku: 31:26.







Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 23. októbru 2023:





1. Alex DeBrincat (Detroit) 6 8 4 12



2. Dylan Larkin (Detroit) 6 3 8 11



3. Jack Hughes (New Jersey) 4 4 6 10



4. Elias Pettersson (Vancouver) 5 2 8 10



5. Nikita Kučerov (Tampa) 6 6 3 9



6. William Nylander (Toronto) 5 4 5 9



7. Leon Draisaitl (Edmonton) 5 4 5 9



8. John Tvaraes (Toronto) 5 2 7 9



9. Sam Reinhart (Florida) 5 6 2 8



10. David Pastrňák (Boston) 5 5 3 8



...



97.-110. Adam RUŽIČKA (Calgary) 6 2 2 4







najlepší strelci:

1. A. DeBrincat 8 gólov,

2. Auston Matthews (Toronto), Brock Boeser (Vancouver), Reinhart Kučerov po 6,

5. Travis Konecny (Philadelphia) a Pastrňák po 5, ...

58. RUŽIČKA 2





Slováci v akcii:



Adam Ružička (Calgary) 16:48 0 0 0 +0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 23. októbru 2023:





1. Adam Ružička (Calgary) 6 2 2 4 -1 6 0



2. Tomáš Tatar (Colorado) 5 0 3 3 +1 1 0



3. Juraj Slafkovský (Montreal) 4 0 1 1 +2 4 4



4. Martin Fehérváry (Washington) 4 0 0 0 -1 4 4



5. Erik Černák (Tampa Bay) 6 0 0 0 -3 2 4







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/









New York 23. októbra (TASR) - Hokejisti Calgary Flames prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 2:6. V prvom útoku hostí sa predstavil aj Slovák Adam Ružička, ktorý nebodoval v druhom zápase za sebou.Dvadsaťštyriročný hokejista strávil na ľade 16:48 minúty. V elitnej formácii bol prvýkrát v tejto sezóne, tréner Ryan Huska naznačil túto zmenu po piatkovom zápase na ľade Buffala (4:3). Tam sa Ružička postaral o víťazný gól. V šiestich stretnutiach v prebiehajúcom ročníku nazbieral štyri kanadské body, jeho tím zaznamenal dva triumfy a štyri prehry, z toho jednu po samostatných nájazdoch. V tabuľke Západnej konferencie je desiaty.Víťazný gól domácich strelil Dylan Larkin, ktorý zvýšil na 3:0 na začiatku druhej tretiny. Pri presnom zásahu mu asistoval Alex DeBrincat, ktorý získal štyri kanadské body, keďže strelil aj hetrik. Dvadsaťpäťročný krídelník zaznamenal v šiestich dueloch sezóny už 12 kanadských bodov za osem gólov a štyri asistencie a kraľuje tabuľke produktivity i strelcov. V produktivite je hneď za ním Larkin (3+8). Proti Calgary ich doplnili aj Justin Holl a Lucas Raymond, ktorí si zhodne pripísali po tri asistencie.Detroit aj vďaka nim prežíva skvelý vstup do sezóny, po úvodnej prehre si pripísal už piaty triumf za sebou a figuruje na druhom mieste Východnej konferencie.povedal tréner domácich Derek Lalonde.Calgary prehralo štvrtý z uplynulých piatich zápasov.povedal Huska.Tretiu prehru v sérii utrpeli Anaheim Ducks, ktorí doma podľahli Bostonu Bruins 1:3. Nad najlepším tímom základnej časti vlaňajšieho ročníka viedli 1:0 po presnom zásahu Masona McTavisha. Zakrátko naň však odpovedal Matthew Poitras, ktorý vsietil aj víťazný gól. Boston tak naďalej vedie vo Východnej konferencii bez straty bodu, Anaheim je s dvoma na predposlednom pätnástom mieste na západe.Boston je krok od najlepšieho štartu do súťaže za 86 rokov. Bruins vstúpili do sezóny 1937/38 šiestimi triumfami za sebou.povedal pre nhl.com Poitras.