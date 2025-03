Calgary prehralo na ľade Toronta 2:6, Pospíšil si pripísal asistenciu

NHL - výsledky:



Boston - Buffalo 2:3 pp, Columbus - New Jersey 1:2, Tampa Bay - Philadelphia 2:0, Toronto - Calgary 6:2 /Pospíšil za hostí 0+1/, Minnesota - Los Angeles 3:1

New York 18. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v zámorskej NHL pripísal asistenciu, jeho Calgary však prehralo na ľade Toronta 2:6. Z víťazstva sa tešili Tomáš Tatar a Šimon Nemec v drese New Jersey, "diabli" uspeli v Columbuse 2:1. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom zdolala Philadelphiu 2:0.Pospíšil bol na konci prvej tretiny pri zrode vyrovnávajúceho gólu Flames na 1:1, keď v obrannom pásme vypichol puk a po prihrávke Jonathana Huberdeaua potom skóroval Rasmus Andersson. Slovenský útočník opäť bodoval po štyroch dueloch, v sezóne má na konte spolu 22 bodov (4+18). Proti Torontu odohral 12:34 min s plusovým bodom, jednou strelou a štyrmi hitmi. V drese domácich sa Auston Matthews blysol dvoma gólmi a asistenciou, William Nylander mal bilanciu 1+2. Calgary prehralo v siedmom z uplynulých deviatich duelov a v boji o druhú voľnú kartu do play off v Západnej konferencii zaostáva o dva body za Vancouverom, ktorý má zápas k dobru.Hviezdou New Jersey na ľade Columbusu bol brankár Jake Allen, ktorý zneškodnil 45 striel domácich. Timo Meier a Jesper Bratt skórovali v druhej tretine v priebehu 39 sekúnd a zabezpečili "diablom" štvrtý triumf z uplynulých piatich zápasov. Tatar odohral 11:54 min bez bodového zápisu, Nemec strávil na ľade 9:10 min. Bratt sa v druhej sezóne za sebou dostal na métu 80 bodov (20+60), dokázal to ako tretí hráč v klubovej histórii.Nikita Kučerov si pripísal gól a asistenciu pri triumfe Tampy Bay nad Philadelphiou 2:0. Brankár Andrij Vasilevskij zaznamenal piate čisté konto v sezóne a 39. v profiligovej kariére, keď úspešne vykryl 21 striel. Černák odohral viac ako 20 minút s dvoma blokmi a tromi hitmi.Alex Tuch rozhodol 11 sekúnd pred koncom predĺženia o triumfe Buffala v Bostone 3:2. Jeho spoluhráč Owen Power mal gól a dve asistencie. Pre Bruins to bola tretia prehra za sebou. Hráči Los Angeles Kings ukončili päťzápasovú víťaznú šnúru, keď Minnesote podľahli na jej ľade 1:3.