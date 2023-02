Calgary prehralo s Philadelphiou 3:4, Ružička zaznamenal mínusový bod

NHL – výsledky:



Calgary - Philadelphia 3:4

San Jose - Seattle 4:0

Pittsburgh - New York Islanders 2:4

New York Rangers - Winnipeg 1:4

Boston – Ottawa 3:1

Florida – Anaheim 4:3 pp

New York 21. februára (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave s Adamom Ružičkom prehrali v noci na utorok v NHL s Philadelphiou 3:4. Slovenský útočník strávil na ľade 6:21 min a zaznamenal mínusový bod. New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka podľahli Winnipegu 1:4.Philadelphii pomohol brankár Samuel Ersson, ktorý vykryl 32 striel a zaznamenal 91,4-percetnú úspešnosť zákrokov. Hostia prišli najskôr o dvojgólový náskok a neskôr aj o vedenie 3:2. Víťazný gól nakoniec vsietil Wade Allison v 52. minúte.uviedol po stretnutí Ersson pre oficiálnu webstránku NHL. Dvoma bodmi sa pod triumf podpísal i Travis Konecny (1+1), ktorý musel opustiť ľad v 27. minúte po hite od domáceho obrancu MacKenzieho Weegara.Aj Jets podržal brankár, Connor Hellebuyck vykryl 50 striel. Pred Halákom dostal v tíme Rangers prednosť Igor Šesťorkin, ktorý mal 17 úspešných zákrokov. Gólom a dvoma asistenciami sa na triumfe Winnipegu podieľal Kyle Connor, dva presné zásahy pridal Mark Scheifele. Hostia ukončili víťazstvom sériu "jazdcov", ktorí bodovali v desiatich zápasoch za sebou.povedal tréner hostí Rick Bowness.Hráči Bostonu zvíťazili v pondelkovom zápase nad Ottawou 3:1. Líder Východnej konferencie triumfoval v štvrtom stretnutí za sebou, k čomu dvoma gólmi najvýraznejšie prispel český útočník David Pastrňák. Prvý presný zásah na 2:1 bol preňho 40. v sezóne. Prihral mu naň Charlie McAvoy, ktorý zaznamenal asistenciu pri každom góle svojho tímu.nešetril chválou na svojich hráčov tréner Jim Montgomery.V ďalšom dueli uspeli hokejisti Floridy, ktorí zdolali Anaheim 4:3 po predĺžení. "Káčeri" zaznamenali piatu prehru v sérii - nepomohlo im ani 51 úspešných zákrokov brankára Johna Gibsona a naďalej sú tak na poslednej priečke Západnej konferencie. Domácich poslal do predĺženie Ryan Lomberg, ktorý skóroval v 55. minúte a po 102 sekundách predĺženia rozhodol Carter Verhaeghe.zhodnotil priebeh duelu autor víťazného gólu Verhaeghe.Jednoznačný triumf zaknihovalo San Jose, ktoré si poradilo so Seattlom 4:0. Brankár James Reimer zaznamenal druhý shutout v sezóne, 27. v NHL a hral prvýkrát po siedmich zápasoch. Dvoma asistenciami sa na víťazstve podieľal aj Erik Karlsson.povedal po stretnutí Reimer.Druhý triumf v priebehu štyroch dní nad rovnakým súperom si pripísali hráči New Yorku Islanders, ktorí vyhrali na ľade Pittsburghu 4:2. Dvoma gólmi v priebehu 101 sekúnd k tomu v tretej tretine prispeli Bo Horvat a Anders Lee, 44 zákrokmi sa blysol brankár Iľja Sorokin.opísal prístup svojho tímu Lee.