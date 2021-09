Calgary prehralo s Vancouverom v príprave

Na snímke vpravo slovenský center Calgary Adam Ružička padá pred bránkou, druhý sprava dole brankár Canucks Michael DiPietro, vľavo dole fínsky obranca Vancouvru Olli Juolevi v prípravnom zápase pred štartom hokejovej NHL Vancouver Canucks - Calgary Flames (4:2) v noci na 28. septembra 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:



Montreal - Toronto 5:2, Pittsburgh - Columbus 0:3

St. Louis - Dallas 2:1 pp, Arizona - Los Angeles 2:1

Vancouver - Calgary 4:2





New York 28. septembra (TASR) - Hokejisti Calgary prehrali v prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL vo Vancouveri 2:4. V ich drese sa predstavilo duo slovenských útočníkov Adam Ružička a Martin Pospíšil, do kanadského bodovania sa nezapísali. V domácom mužstve absentoval slovenský brankár Jaroslav Halák.Hráči Los Angeles prehrali v Gila River Arena vo Phoenixe s Arizonou 1:2. V drese Kings nastúpil slovenský útočník Martin Chromiak, ani on sa bodovo nepresadil.