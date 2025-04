Calgary prehralo s Vegas 2:3 po predĺžení, Pospíšil nebodoval

Výsledky NHL:



New Jersey - New York Rangers 4:0, Ottawa - Florida 3:0, Dallas - Pittsburgh 3:5, Los Angeles - Edmonton 3:0, Vancouver - Anaheim 6:2, Boston - Carolina 5:1, Buffalo - Tampa Bay 3:2 pp a sn, Montreal - Philadelphia 3:2, St. Louis - Colorado 5:4, Toronto - Columbus 5:0, Utah - Winnipeg 4:1, Calgary - Vegas 2:3 pp, San Jose - Seattle 1:5



postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Carolina, Toronto, Tampa Bay, Florida

Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado

New York 5. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu zdolali v noci na nedeľu v NHL Philadelphiu 3:2 a posilnili si pozíciu v boji o play off. Slovenský otočník Juraj Slafkovský v drese Canadiens nebodoval, odohral 17:04 minút a na bránku Flyers vyslal dve strely. Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom podľahla na ľade Buffala 2:3 po nájazdovom rozstrele, zaistila si však účasť vo vyraďovačke. Do play off postúpili aj hráči Floridy Panthers, hoci obhajcovia Stanleyho pohára prehrali v Ottawe 0:3. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo s Vegas.2:3 po predĺžení.Montreal si po triumfe nad Philadelphiou upevnil ôsme miesto vo Východnej konferencii a drží druhú voľnú kartu do play off. Všetky góly strelil v záverečnej tretine, Nick Suzuki si okrem presného zásahu pripísal na konto aj asistenciu. Canadiens majú štvorbodový náskok pred hráčmi New Yorku Rangers, ktorí v sobotu prehrali na ľade New Jersey Devils 0:4. Tomáš Tatar absolvoval v drese "diablov" 12:17 minút, obranca Šimon Nemec do duelu nezasiahol. Po dva góly domácich strelili Švajčiari Nico Hischier a Timo Meier. Hischier zaznamenal aj asistenciu.Černák strávil pri prehre Tampy v Buffale na ľade 21 minút. Tage Thompson vsietil v drese Sabres 40. gól v sezóne. Pospíšil mal pri prehre Calgary s Vegas minutáž 15:2š a rozdal 11 bodyčekov. Hokejisti St. Louis Blues zdolali Colorado Avalanche 5:4 a natiahli víťaznú sériu už na 12 duelov, čo je nový klubový rekord. Robert Thomas mal bilanciu 1+3, dva góly strelil Zachary Bolduc. Boston zvíťazil nad Carolinou 5:1 a ukončil 10-zápasovú sériu prehier. Pri všetkých góloch Bruins bol český kanonier David Pastrňák, ktorý k hetriku pridal dve asistencie. Pittsburgh aj vďaka hetriku Sidneyho Crosbyho uspel na štadióne Dallasu 5:3.