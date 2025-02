Calgary prehralo so Seattlom 2:3 po predĺžení, rozhodol Beniers

NHL - výsledky:



Carolina - 7:3, Detroit - Tampa Bay 3:6 /ČERNÁK (Tampa) 1+2/, Montreal - New Jersey 0:4 /TATAR (New Jersey) 0+1/, Boston - Vegas 3:4, Columbus - New York Rangers 3:4, Florida - Ottawa 5:1, Philadelphia - Pittsburgh 3:2, St. Louis - Chicago 6:5 pp a sn, Vancouver - Toronto 2:1, Minnesota - New York Islanders 6:3, Nashville - Buffalo 6:4, Calgary - Seattle 2:3 pp, San Jose - Dallas 3:8, Los Angeles - Anaheim 1:2 pp a sn

New York 9. februára (TASR) - Hokejisti Calgary prehrali v noci na nedeľu v NHL doma so Seattlom 2:3 po predĺžení. Víťazný gól dal v 63. minúte v presilovke Matthew Beniers. V drese domácich nastúpil aj slovenský útočník Martin Pospíšil, no do kanadského bodovania sa nezapísal.Hráči Tampy Bay Lightning zvíťazili na ľade Detroitu Red Wings 6:3. Pri víťaznom góle bol slovenský obranca Erik Černák, ktorý získal celkovo tri kanadské body. Okrem presného zásahu zaznamenal aj dve asistencie.Dvadsaťsedemročný slovenský bek bol v 16. minúte pri víťaznom góle v podaní Nicholasa Paula na priebežných 4:1, keď vypichol puk prenikajúcemu Marcovi Kasperovi a začal tak úspešnú akciu. Ešte predtým výrazne prispel k striedaniu brankára Alexa Lyona, ktorý išiel z ľadu už v tretej minúte za stavu 0:2. Černák poslal z obranného pásma prihrávku Nikitovi Kučerovi, ktorý našiel úspešného strelca Brandona Hagela. Len necelú minútu a pol po tom pridal slovenský obranca druhý gól v sezóne, keď cez skrumáž hráčov to úspešne skúsil od modrej čiary. Pre Černáka to bol prvý viacbodový zápas od januára 2022 a premiérový trojbodový od mája 2021. Jeho tím vyslal na bránu paradoxne len 18 striel, čo bola menej ako polovica zo streleckých pokusov domácich (37).New Jersey Devils triumfovali na ľade Montrealu Canadiens 4:0. Pri víťaznom góle asistoval slovenský útočník Tomáš Tatar, za ktorého tím nastúpil aj jeho krajan Šimon Nemec. V prvej formácii domácich bol zasa Juraj Slafkovský. Tatar nabil spoza bránky Jesperovi Brattovi, ktorý otvoril skóre v 14. minúte. V tejto sezóne tak získal 13. kanadský bod a disponuje bilanciou 5+8. Jeho krajan Nemec bol na ľade 19:44 minúty, čo je výrazne viac ako vo štvrtok po návrate z farmy. Duel ukončil s dvoma pluskami a jedným blokom. Slafkovský bol v elitnom útoku s ice timom 17:49 minúty. Na bránku vyslal jednu strelu a rozdal štyri hity.