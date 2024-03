Calgary prehralo po piatich stretnutiach, nestačilo na Seattle 2:4

NHL - výsledky



Columbus - Vegas 6:3, New York Rangers - Florida 2:4, Philadelphia - St. Louis 1:2 pp a sn, Toronto - Boston 1:4, Colorado - Chicago 5:0, Calgary - Seattle 2:4







New York 5. marca (TASR) - Hokejisti Calgary prehrali v noci na utorok v NHL doma so Seattlom 2:4. Martin Pospíšil na strane domácich a ani Tomáš Tatar v drese hostí sa do kanadského bodovania nezapísali.Pospíšil stretnutie nedohral, inkasoval trest 5 min a do konca zápasu. Hráči Seattlu ukončili víťaznú šnúru Calgary na piatich dueloch a bodovo sa na súpera dotiahli. Obe mužstvá majú po 65 bodov a zaostávajú v Západnej konferencii o sedem za ôsmym tímom Nashville Predators, ktorý drží poslednú postupovú pozíciu do vyraďovacej časti.Florida zvíťazila piatykrát v sérii a to na ľade New Yorku Rangers 4:2. V tabuľke východu jej patrí prvá priečka o dva body pred Bostonom, ktorý uspel v Toronte 4:1.