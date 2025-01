Pospíšil nebodoval pri prehre Calgary, rozdal 9 hitov

NHL - výsledky:



New York Rangers - Colorado 4:5,

Ottawa - Utah 3:1, Winnipeg - Calgary 5:2,

Chicago - Minnesota 2:4, Vegas - Florida 4:1

New York 27. januára (TASR) - Hokejisti Calgary prehrali v nočnom zápase NHL na ľade Winnipegu 2:5. Slovenský útočník Martin Pospíšil nenadviazal na dva kanadské body z predošlého duelu s Minnesotou a nezapísal sa do bodovania. Pre Flames to bola prvá prehra po troch víťazstvách.Pospíšil nastúpil na krídle tretej formácie s Jegorom Šarangovičom a Andrejom Kuzmenkom. Na ľade strávil 14:56 minút a prezentoval sa dvomi trestnými minútami, jednou strelou a aj deviatimi hitmi - najviac zo všetkých hráčov zápasu. Winnipeg potvrdil pozíciu najlepšieho tímu Západnej konferencie a na jej čele má päťbodový náskok na Vegas. Jets zároveň oplatili Flames domácu prehru 1:3 z 19. januára. Štyrmi kanadskými bodmi za dva góly a dve asistencie sa na víťazstve podieľal útočník Winnipegu Gabriel Vilardi.Hráči Colorada zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 5:4. O ich triumfe rozhodol 15 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Artturi Lehkonen. V úniku dvoch proti jednému zužitkoval prihrávku Calea Makara, ktorý sa krátko predtým vrátil z trestnej lavice. Makar získal v zápase tri kanadské body za dva góly a asistenciu. Prvý gól po nedávnej výmene z Caroliny strelil útočník Jack Drury, ktorý otvoril skóre v 6. minúte. Prvé body v novom pôsobisku získal po výmene za Mikka Rantanena aj český útočník Martin Nečas, ktorý prihral na dva góly. Rangers nebodovali prvýkrát po desiatich zápasoch. Pre Avalanche to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách.Útočník Minnesoty Matt Boldy nazbieral tri asistencie v zápase, v ktorom jeho tím triumfoval na ľade Chicaga 4:2. Blackhawks prehrali tretíkrát za sebou, Wild zvíťazili po dvoch prehrách.V zápase víťazov Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón zvíťazili hráči Vegas nad Floridou 4:1. Tromi kanadskými bodmi k tomu prispel útočník Nicolas Roy (0+3).