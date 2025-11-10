< sekcia Šport
Calgary s Honzekom v zostave prehralo v Minnesote
Honzek nastúpil v treťom útoku, odohral 12:08 min a pripísal si jednu strelu na bránku.
New York 10. novembra (TASR) - Hokejisti Calgary prehrali v nočnom stretnutí NHL na ľade Minnesoty 0:2. Slovenský útočník Samuel Honzek v drese Flames sa do kanadského bodovania nezapísal.
Honzek nastúpil v treťom útoku, odohral 12:08 min a pripísal si jednu strelu na bránku. Wild viedli od 34. minúty po góle Matthewa Boldyho, 50 sekúnd pred koncom pridal poistku do prázdnej bránky Kirill Kaprizov. Calgary má na konte 10 bodov, čo je najslabšia bilancia v lige.
Na čele súťaže je Colorado, ktoré si pripísalo triumf 5:4 po predĺžení vo Vancouveri. Víťazný gól dal Gavin Brindley v 62. minúte.
NHL - výsledky:
Detroit - Chicago 1:5,
Pittsburgh - Los Angeles 2:3,
Dallas - Seattle 2:1,
Ottawa - Utah 4:2,
Toronto - Carolina 4:5,
Minnesota - Calgary 2:0,
Anaheim - Winnipeg 4:1,
Vancouver - Colorado 4:5 pp
