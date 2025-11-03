< sekcia Šport
Calgary s Honzekom zastavilo sériu prehier, Nemec odohral 100. zápas
Pod víťazstvo Calgary sa 17 úspešnými zákrokmi podpísal brankár Dustin Wolf.
Autor TASR,aktualizované
New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Samuelom Honzekom zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:1. Flames zastavili sériu troch prehier, ich triumf zariadil dvoma gólmi Jonathan Huberdeau. Z víťazstva sa tešil aj Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala domáci Utah 4:2. Ďalší slovenský obranca Šimon Nemec odohral okrúhly 100. zápas v základnej časti súťaže, no v drese New Jersey zažil prehru 1:4 na ľade Anaheimu.
Pod víťazstvo Calgary sa 17 úspešnými zákrokmi podpísal brankár Dustin Wolf. Dvojgólový Huberdeau potvrdil formu, keď bodoval v piatom zápase v rade. Honzek nastúpil opäť na ľavom krídle tretieho útoku s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom, za Flames odohral 14 minút a 44 sekúnd, počas ktorých si pripísal mínusový bod a štyri bodyčeky. „Plameňom“ pre zranenie stále chýbal ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil.
Tampa Bay vyhrala v Salt Lake City nad domácom Utahom 4:2 a pripísala si piate víťazstvo v sérii. Nerozhodný stav prelomil v 53. minúte Jake Guentzel, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Černák hral tradične v druhej obrannej dvojici s veteránom Ryanom McDonaghom, počas 20 minút a 27 sekúnd na ľade zblokoval štyri strely súpera a zaznamenal plusový bod. Dostal aj dvojminútový trest za držanie. Mammoth prehral doma prvýkrát v tejto sezóne.
Tretie víťazstvo v rade slávil Anaheimom, k výhre 4:1 nad New Jersey prispeli mladíci Beckett Sennecke a Cutter Gauthier zhodne gólom a asistenciou. Oporou Ducks bol brankár Lukáš Dostál, ktorého z 33 striel prekonal len Jack Hughes v tretej tretine. Nemec nastúpil v tretej obrannej dvojici s Dennisom Cholowským, počas 16:41 min. zaznamenal mínusku, jednu strelu na bránku, bodyček a zblokoval dve strely súpera.
NHL - výsledky:
Utah - Tampa Bay 2:4,
New York Islanders - Columbus 3:2,
Philadelphia - Calgary 1:2,
San Jose - Detroit 2:3 pp a sn,
Anaheim - New Jersey 4:1
