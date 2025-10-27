< sekcia Šport
Nemec zažil prvý trojbodový večer v profilige: „Skvelý pocit“
Po deviatich odohraných dueloch má na konte sedem bodov za asistencie. Posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže.
Autor TASR,aktualizované
New York 27. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec zažil prvý trojbodový večer v zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný obranca sa troma asistenciami podieľal na víťazstve New Jersey nad Coloradom 4:3 po predĺžení, keď prihral aj na rozhodujúci presný zásah Jacka Hughesa. Z víťazstva sa tešili aj jeho krajania Samuel Honzek v drese Calgary a Erik Černák z Tampy Bay.
Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v novom ročníku. Spôsobilo to zranenie obrancu Bretta Pesceho, ktorý odstúpil už v prvej tretine a zvyšok zápasu tak dohrali domáci iba s piatimi bekmi. Slovenský reprezentant strávil na ľade 23:35 min, čo bol spomedzi všetkých hráčov Devils tretí najvyšší ice-time. „Nebolo to ľahké, ale zvládli sme to. V jednom zápase to môžeme urobiť, veľmi nám pomohli aj útočníci. Sme skvelý tím a snažíme sa pomáhať jeden druhému,“ povedal Nemec pre klubovú televíziu.
Všetky jeho asistencie boli primárne. Nemec rozbehol gólovú akciu Jacka Hughesa v 10. minúte krížnou prihrávkou stredným pásmom. V prostrednej časti hry vysunul do samostatného úniku Connora Browna, ktorý nezaváhal. V predĺžení naservíroval víťazný gól Hughesovi po tom, ako dobre zapracoval v útočnom pásme. V rohu ihriska vyvinul tlak na duo Cale Makar a Martin Nečas, puk posunul Hughesovi, a ten rozhodol strelou švihom nad ľavé rameno brankára Trenta Minera. „Bola to skutočne dobrá hra od Nemca, ktorému sa podarilo získať puk naspäť a poslať mi ho na hokejku. Bolo to o tom byť v správnom čase na správnom mieste, mne už stačilo len rýchlo vystreliť,“ pochválil slovenského obrancu J. Hughes. „Ak zbadáte Jacka voľného, chcete mu len dať puk. Snažil som sa odviesť čo najlepšiu prácu a pomôcť tímu,“ povedal k rozhodujúcej situácii Nemec a k svojmu prvému trojbodovému zápasu dodal: „Je to skvelý pocit. Nesnažím sa však príliš na to sústreďovať, som šťastný, že sme vyhrali ôsmy zápas v rade. To je dôležitejšie.“
Nemec má po deviatich odohraných dueloch na konte sedem bodov za asistencie. Posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže. Predstihol päťbodového útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.
Hráči Tampy Bay s Erikom Černákom zdolali Vegas 2:1 po predĺžení. Černák odohral pri tretej výhre Lightning v sezóne 17:41 minút a do štatistík si zapísal aj strelu na bránku, tri bodyčeky a dve zblokované strely. O triumfe rozhodol po 32 sekundách predĺženia Nikita Kučerov.
Calgary zvíťazilo nad New Yorkom Rangers 5:1 a dosiahlo premiérový triumf v riadnom hracom čase v novom ročníku. Ukončilo tak osemzápasovú sériu prehier. Honzek sa predstavil v druhom útoku domácich, odohral 15:05 minút, pripísal si plusový bod, raz vystrelil na bránku, rozdal tri hity a zablokoval dve strely. Slovenský útočník bol blízko k svojmu prvému gólu v prestížnej profilige. V polovici tretej tretiny sa v oslabení dostal do úniku s Joelom Farabeem, no trafil žŕdku. Jeho spoluhráči z útoku Mikael Backlund a Blake Coleman mali bilanciu 1+1.
NHL - sumáre:
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 10. Gricjuk (Meier), 10. J. Hughes (NEMEC, Dillon), 33. Brown (NEMEC), 62. J. Hughes (NEMEC) - 13. Ničuškin (Makar, Olofsson), 18. MacKinnon (Lehkonen, Toews), 54. Nelson (Colton, Malinski). Brankári: Allen - Miner, strely na bránku: 24:24.
Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 5. Hagel (Hedman, Guentzel), 61. Kučerov (Hagel) - 19. Karlsson (Smith, Theodore). Brankári: Vasilevskij - Lindbom, strely na bránku: 28:19.
Minnesota Wild - San Jose Sharks 5:6 pp (2:2, 0:2, 3:1 - 0:1)
Góly: 18. Johansson (Rossi, Faber), 18. Rossi (Kaprizov), 45. Hartman (Kaprizov, Faber), 49. Buium (Hartman, Trenin), 58. Eriksson Ek (Kaprizov, Faber) - 6. Eklund (Celebrini, Orlov), 14. Misa (Liljegren), 32. Eklund (Kurashev), 32. Reaves (Goodrow, Dellandrea), 48. Toffoli (Celebrini, Eklund), 64. Celebrini. Brankári: Wallstedt - Askarov, strely na bránku: 33:25.
Winnipeg Jets - Utah Mammoth 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Góly: 21. DeMelo (Morrissey, Connor), 36. Scheifele (Morrissey, Vilardi) - 31. Sergačov (Schmaltz), 32. Carcone (Yamamoto, Schmidt), 55. Guenther (Cooley, Peterka). Brankári: Hellebuyck - Vaněček, strely na bránku: 30:32.
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 8. Bedard (Michejev) - 24. Laferriere (Perry, Danault), 25. Fiala (Clarke), 59. Armia (Kempe, Edmundson). Brankári: Söderblom - A. Forsberg, strely na bránku: 23:22.
Nashville Predators - Dallas Stars 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Góly: 9. Marchessault (O'Reilly, F. Forsberg), 28. Stastney (Evangelista, Barron) - 30. Bäck (Faksa, Harley), 37. Johnston (Robertson), 51. Rantanen (Bourque, Robertson). Brankári: Annunen - DeSmith, strely na bránku: 25:27.
Calgary Flames - New York Rangers 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Góly: 2. Kadri (Huberdeau, Hanley), 10. Bahl (Frost, Kadri), 33. Šarangovič (Zary, Farabee), 47. Backlund (Coleman), 55. Coleman (Backlund) - 10. Laba (Cuylle, Gavrikov). Brankári: Wolf - Šesťorkin, strely na bránku: 30:31.
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 4:3 pp (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Góly: 16. Boeser (Kane, M. Pettersson), 23. E. Pettersson (Hronek, Garland), 40. Sherwood (Boeser, E. Pettersson II), 62. Sherwood (Boeser, Garland) - 37. Draisaitl (Bouchard, Roslovic), 42. Roslovic (Podkolzin), 55. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins). Brankári: Demko - Pickard, strely na bránku: 27:29.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 23:35 0 3 3 +2 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 17:41 0 0 0 0 1 0
Samuel Honzek (Calgary) 15:05 0 0 0 +1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
