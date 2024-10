Calgary s Pospíšilom a Honzekom zvíťazilo aj vo štvrtom zápase sezóny

NHL - výsledky



Carolina - New Jersey 4:2, Columbus - Florida 3:4, Tampa Bay - Vancouver 4:1, Washington - Vegas 4:2, St. Louis - Minnesota 1:4, Dallas - San Jose 3:2 pp a sn, Nashville - Seattle 3:7, Calgary - Chicago 3:1, Edmonton - Philadelphia 2:3 v 3. tretine



New York 16. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil v drese Calgary prvýkrát v novom ročníku NHL nebodoval, no jeho tím štvrtým víťazstvom za sebou potvrdil úspešný vstup do sezóny, keď zdolal Chicago 3:1. Do kanadského bodovania sa v noci na stredu nezapísali ani ďalší piati slovenskí hokejisti. V zápase St. Louis - Minnesota sa gólom do prázdnej bránky prezentoval Filip Gustavsson, ktorý sa stal prvým brankárom v ročníku a 15. v histórii, ktorý skóroval.Podarilo sa mu to v presilovke, počas ktorej hostia v snahe vyrovnať stiahli brankára Jordana Binningtona. Gustavsson sa dostal k puku a strelou cez celé klzisko deväť sekúnd pred koncom uzavrel skóre.Hokejisti Caroliny zvíťazili nad New Jersey 4:2, čím predĺžili víťaznú sériu nad týmto súperom na šesť zápasov. Slovenský obranca Šimon Nemec ani jeho krajan Tomáš Tatar v drese hostí nebodovali. Nemec opäť nastúpil v tretej obrannej dvojici s nováčikom Seamusom Caseyom a počas svojho doterajšieho maxima v sezóne 19:15 minúty si do štatistík pripísal jeden plusový bod a dve strely. Tatar hral na ľavom krídle druhej formácie s Nicom Hischierom a Dawsonom Mercerom a na ľade strávil 13:32.Hráči úradujúceho víťaza Stanleyho pohára Floridy nezaváhali na ľade Columbusu, ktorý zdolali 4:3. Pre Blue Jackets to bol prvý domáci zápas v sezóne a tímy si v ňom uctili pamiatku tragicky zosnulého útočníka Johnnyho Gaudreaua. Klub vyvesil pod strop jeho symbolický dres s číslom 13. Na úvodnom vhadzovaní ostalo voľné miesto na ľavom krídle Blue Jackets a prvých 13 sekúnd sa hráči nezapojili do hry.Hokejisti Tampy Bay zvíťazili aj v druhom zápase sezóny, keď na domácom ľade zdolali Vancouver 4:1. Slovenský obranca "bleskov" Erik Černák sa prezentoval dvomi plusovými bodmi, jednou strelou a jedným menším trestom v 3. tretine, ktorý potrestal Connor Garland využitou presilovkou. Nastúpil v druhej obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom a na ľade strávil celkovo 17:08 minúty. Vancouver prehral aj tretí zápas v ročníku.Do kanadského bodovania sa nezapísal ani obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Vo víťaznom zápase s Vegas odohral 19:56 minúty a v prvej tretine dostal menší trest, po ktorom Victor Olofsson vyrovnal na priebežných 1:1. Prezentoval sa aj piatimi bodyčekmi. Na dvoch góloch sa prihrávkami podieľal kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý tým dosiahol 700 asistencií v základnej časti NHL. Domáci si napokon vďaka trom gólom v druhej tretine pripísali prvé víťazstvo v sezóne. Vegas prehrali prvýkrát od začiatku ročníka, predtým triumfovali v troch zápasoch v rade.V zápase Dallas - San Jose si oba tímy predĺžili svoje série. Stars triumfovali aj vo štvrtom zápase sezóny, tentoraz prvýkrát po predĺžení a samostatných nájazdoch. V nich premenili všetky tri svoje pokusy, keď brankára Mackenzieho Blackwooda postupne prekonali Jason Robertson, Matt Duchene aj Wyatt Johnston. Sharks prehrali aj tretí zápas v ročníku.