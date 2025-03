Calgary s Pospíšilom podľahlo Coloradu, dvojgólový Draisaitl

NHL - výsledky:



Carolina - Detroit 4:2, NY Islanders - Edmonton 1:2 pp, Winnipeg - Dallas 4:1, Calgary - Colorado 2:4, Anaheim - Nashville 2:1, Seattle - Utah 4:2

New York 15. marca (TASR) - Hokejisti Calgary Flames so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom prehrali v zámorskej NHL doma s Coloradom 2:4. Dvoma gólmi prispel k triumfu hostí Parker Kelly. Nemec Leon Draisaitl sa ako druhý hráč dostal v tejto sezóne na métu 100 bodov, keď dvoma presnými zásahmi zariadil víťazstvo Edmontonu na ľade New Yorku Islanders 2:1 po predĺžení.Calgary prehralo v šiestom z uplynulých ôsmich dueloch a nezlepšilo si pozíciu v boji o play off. "Plamene" mali v prvej polovici stretnutia na konte iba štyri strely, až v tretej tretine skórovali Blake Coleman a Jonathan Huberdeau. Pospíšil odohral 15:43 min, mal dve strely, päť hitov a jeden mínusový bod. Kelly dal dva góly v jednom zápase druhýkrát v kariére, predtým sa mu to podarilo ešte v drese Ottawy v marci 2022. Colorado aj vďaka nemu bodovalo v ôsmom stretnutí v sérii.Draisaitl pokoril stobodovú hranicu v svojom 66. zápase v sezóne. Na konte má celkovo 49 gólov a 51 asistencií, v kanadskom bodovaní je druhý za Nathanom MacKinnonom z Colorada (102 b.). Bodoval už v 17. stretnutí za sebou, čo je jeho najdlhšia séria v kariére. V tomto ročníku mal rovnako dlhú iba David Pastrňák z Bostonu. O triumfe na ľade Islanders rozhodol po úniku v 4. minúte predĺženia. "," zdôraznil Draisaitl.Carolina natiahla šnúru víťazstiev na číslo šesť, keď si doma poradila s Detroitom 4:2. Jack Roslovic k tomu prispel gólom a asistenciou. Kyle Connor dal dva góly a pridal asistenciu, jeho Winnipeg zdolal Dallas 4:1. Český brankár Lukáš Dostál zaznamenal 28 úspešných zákrokov a Anaheim priviedol k triumfu nad Nashvillom 2:1. Bolo to pre neho 20. víťazstvo v sezóne. Fínsky útočník Eeli Tolvanen pomohol bilanciou 2+1 k výhre Seattlu nad Utahom 4:2.