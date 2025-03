Calgary s Pospíšilom zdolalo v nočnom zápase Montreal so Slafkovským

NHL - sumáre:



Ottawa Senators - New York Rangers 4:3 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 25. Tkachuk (Jensen), 51. Greig (Cozens, Chabot), 58. Amadio (Perron), 61. Tkachuk (Stützle) - 9. Soucy (Panarin, Trocheck), 24. Zibanejad (J.T. Miller, Cuylle), 48. Panarin (Brodzinski, K. Miller). Brankári: Ullmark - Šesťorkin, strely na bránku: 37:23.







Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)



Góly: 20. Tippett (Mičkov, Couturier) - 31. Kartye (Dunn), 39. Beniers (Evans, Larsson), 40. Stephenson, 44. Montour (Beniers). Brankári: Ersson - Grubauer, strely na bránku: 24:32.







Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)



Góly: 31. Koepke, 54. Kastelic (Brown, Mitchell), 55. Zadorov (Beecher), 56. Koepke (Pastrňák, Mittelstadt). Brankári: Vasilevskij - Swayman, strely na bránku: 26:25.







Florida Panthers - Buffalo Sabres 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 8. Greer (Schmidt, Kulikov), 30. Verhaeghe (Barkov, Ekblad), 38. Lundell (Schmidt, Boqvist), 60. Bennett (Reinhart, Mikkola). Brankári: Vaněček - Luukkonen, strely na bránku: 36:21.







Calgary Flames - Montreal Canadiens 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 37. Farabee (Backlund, Weegar). Brankári: Wolf - Dobeš, strely na bránku: 24:26.







Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 7:4 (2:3, 1:1, 4:0)



Góly: 1. Ničuškin (Lindgren, Manson), 7. Ničuškin (Nelson, Malinski), 36. Kiviranta (Colton, Malinski), 52. Drouin (Coyle, Colton), 56. MacKinnon (Nečas, Toews), 59. Ničuškin (Lehkonen, Makar), 60. MacKinnon (Ničuškin) - 4. Marner (Knies, Matthews), 13. Tavares (Nylander), 17. Marner (McMann, Matthews), 33. Tavares (Matthews, Nylander). Brankári: Blackwood - Stolarz, strely na bránku: 34:21.







Los Angeles Kings - St. Louis Blues 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 15. Kopitar (Doughty, Anderson), 61. Byfield (Kempe) - 45. Leddy (Neighbours, Bolduc). Brankári: Kuemper - Hofer, strely na bránku: 23:20.







Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 23. Stamkos (Marchessault, Blankenburg), 33. Stamkos (O'Reilly), 63. Stamkos (Svečkov, Stastney) - 22. Vlasic (Bedard, Dach), 53. Michejev (Donato, Murphy). Brankári: Annunen - Söderblom, strely na bránku: 41:19.







Edmonton Oilers - Dallas Stars 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)



Góly: 7. Hyman (McDavid, Nurse), 13. Hyman (Walman), 18. Arvidsson (Bouchard, Draisaitl), 26. McDavid (Nugent-Hopkins, Hyman), 38. Brown - 6. Johnston (Robertson, Rantanen), 46. Rantanen (Duchene, Harley), 46. Benn (Dadonov, Ceci), 50. Dumba (Granlund, Duchene). Brankári: Skinner - Oettinger, strely na bránku: 27:26.







San Jose Sharks - New York Islanders 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)



Góly: 27. Kovalenko (Muchamadullin, Celebrini), 59. Smith (Celebrini, Wennberg) - 11. Duclair (Holmström, Dobson), 20. Pageau (Dobson, Pelech), 42. Lee (Holmström, Pageau), 44. Boqvist (Pageau, DeAngelo). Brankári: Georgijev - Sorokin, strely na bránku: 40:28.







Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 18:11 0 0 0 0 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:07 0 0 0 0 2 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 21:40 0 0 0 0 1 0



New York 9. marca (TASR) - Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom zdolali v nočnom zápase NHL Montreal s Jurajom Slafkovským 1:0 a posilnili si šance na účasť v play off. Nebodoval ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Bostonom 0:4. V noci na nedeľu sa zrodili dva hetriky, Valerij Ničuškin pomohol troma gólmi a asistenciou k víťazstvu Colorada nad Torontom 7:4 a Steven Stamkos tromi presnými zásahmi zariadil triumf Nashvillu nad Chicagom 3:2 po predĺžení.O triumfe Calgary rozhodol gól Joela Farabeeho z 37. minúty. Brankár "plameňov" Dustin Wolf zneškodnil všetkých 26 striel súpera a pripísal si tretie čisté konto v sezóne, čím stanovil klubový nováčikovský rekord. Spomedzi nováčikov má v tejto sezóne tri čisté kontá už len Leevi Meriläinen z Ottawy Senators.povedal Wolf pre nhl.com. "," dodal strelec jediného gólu Farabee, ktorý prišiel do Calgary nedávno výmenou z Philadelphie. Pospíšil nastúpil v treťom útoku Flames, počas 12:07 minút vyslal dve strely na bránku a rozdal šesť hitov - najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade. Slafkovský dostal opäť šancu v prvom útoku Montrealu, odohral 21:40 min, prezentoval sa jednou strelou na bránku, tromi bodyčekmi a zblokoval dve strely súpera. Canadiens pre chorobu vypadol zo zostavy fínsky kanonier Patrik Laine.Hráči Tampy Bay si vylámali zuby na brankárovi Bostonu Jeremym Swaymanovi, ktorý zlikvidoval všetkých 26 striel a tešil sa zo svojho prvého víťazstva od 4. februára. Štvrtýkrát v tomto ročníku si udržal čisté konto. Cole Koepke dvakrát skóroval proti svojmu bývalému tímu, Bruins ukončili sériu troch prehier. "poznamenal Swayman. Bruins spravili päť trejdov pred uzávierkou výmen, z tímu odišli kapitán Brad Marchand, Charlie Coyle či Brandon Carlo. Asistenciu pri debute v drese "medveďov" zaznamenal Casey Mittelstadt, ktorý prišiel z Colorada výmenou za Coylea. Černák počas 18:11 min na ľade ohrozil Swaymana dvomi strelami, pripísal si tri hity a dve zblokované strely.Ottawa vyhrala v dôležitom súboji tabuľkových susedov pohybujúcich sa na hranici postupu do play off nad New Yorkom Rangers 4:3 po predĺžení. Víťazný gól dal 33 sekúnd po začiatku predĺženia Brady Tkachuk v jeho jubilejnom 500. profiligovom dueli.povedal Tkachuk, ktorý skóroval v piatich zápasoch za sebou. Na víťazný gól mu nahral Tim Stützle, ktorý natiahol sériu s bodom na 14 duelov. V klubovej histórii zaznamenal dlhšie série len Dany Heatley, ktorý v sezóne 2005/06 bodoval v 22 dueloch v rade a v sezóne 2006/07 mal 16-zápasovú bodovú sériu. Senators získali pred svojím súperom náskok jedného bodu, pričom odohrali o zápas menej. Za Rangers skóroval pri debute po výmene z Vancouveru obranca Carson Soucy.Edmonton zdolal Dallas 5:4, keď v tretej tretine takmer premárnil štvorgólový náskok. Fínsky krídelník Mikko Rantanen, ktorého Stars získali výmenou z Caroliny, debutoval v drese Dallasu gólom a asistenciou. Tieňom zápasu bolo zranenie útočníka hostí Roopeho Hintza, ktorého trafil puk do tváre po zblokovanej strele Adama Henriquea a spôsobil mu krvavé zranenie. Po nešťastnom zásahu zostal ležať na ľade, napokon ho opustil držiac si uterák na zakrvavenej tvári. Zach Hyman strelil za Edmonton dva góly a pridal asistenciu, Connor McDavid mal bilanciu 1+1, Leon Draisaitl raz asistoval a bodoval v štrnástom zápase za sebou. V piatom dueli v rade skóroval Wyatt Johnston, ktorý v sobotu podpísal s Dallasom novú päťročnú zmluvu.Skvelý debut v drese Floridy zažil po výmene zo San Jose Vítek Vaněček. Český brankár zaznamenal 21 zákrokov, vynuloval strelcov Buffala a podieľal sa na víťazstve 4:0. Obhajcovia Stanleyho pohára natiahli sériu víťazných duelov na šesť. Vaněček, ktorý prišiel do tímu v stredu, sa v NHL tešil z prvého víťazstva od 29. novembra. Stal sa tretím brankárom v klubovej histórii, ktorý pri debute v drese "panterov" vychytal nulu. Pred ním to dokázali Chris Driedger v roku 2019 a Jose Theodore v roku 2011. "spokojne konštatoval Vaněček.Colorado vyhralo piaty zápas v rade, keď nerozhodný stav s Torontom zlomil v 56. minúte v presilovke Nathan MacKinnon a strelil gól na 5:4. Avalanche potom pridali ešte dva zásahy do prázdnej bránky, hetrik spečatil Ničuškin a záverečné slovo mal MacKinnon, ktorý sa ako prvý hráč v sezóne dostal na métu 100 bodov (27+73). MacKinnon sa stal len druhým hráčom v klubovej histórii Avalanche/Quebec Nordiques, ktorý zaznamenal tri 100-bodové sezóny za sebou. Rekord drží slovenský útočník Peter Šťastný, ktorý mal v rokoch 1980-86 až šesť 100-bodových sezón v rade./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/