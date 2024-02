Calgary s Pospíšilom zdolalo Winnipeg, Jets nestačil hetrik Monahana

NHL - výsledky:



Buffalo - Anaheim 3:4, St. Louis - Toronto 2:4, Boston - Dallas 4:3 pp a sn, Minnesota - Vancouver 10:7, Seattle - Detroit 3:4 pp, Arizona - Edmonton 3:6, Calgary - Winnipeg 6:3, San Jose - Vegas 0:4, Carolina - Chicago 6:3, Tampa Bay - Ottawa 2:4

New York 20. februára (TASR) - Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom zdolali v NHL Winnipeg 6:3 a po troch prehrách sa vrátili späť na víťaznú cestu. Jets nepomohol ani hetrik Seana Monahana, posily z Montrealu. V noci na utorok zasiahli do súťažného diania aj ďalší dvaja Slováci, ktorí takisto nebodovali. Seattle s Tomášom Tatarom podľahol Detroitu 3:4 po predĺžení a Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala s Ottawou 2:4. Divoký výsledok sa zrodil v Minnesote, kde hráči Wild zdolali lídra súťaže Vancouver 10:7. Joel Eriksson Ek a Kirill Kaprizov sa na triumfe podieľali zhodne tromi gólmi a tromi asistenciami.Nazem Kadri pomohol k výhre Calgary dvomi gólmi a asistenciou, sekundovali mu Jonathan Huberdeau a Andrew Mangiapane (obaja 1+1). Obranca "plameňov" Oliver Kylington strelil svoj prvý gól od 18. apríla 2022, minulú sezónu vynechal pre problémy s mentálnym zdravím. Pospíšil nastúpil v druhej formácii Flames, počas 14:33 min. na ľade predviedol štyri bodyčeky.O víťazstve Detroitu v Seattle (4:3 pp) rozhodol gól obrancu Bena Chiarota v 67. sekunde predĺženia. Tatar nastúpil proti svojmu bývalému tímu až vo štvrtom útoku a vo štvrtom zápase za sebou nebodoval. Odohral 9:46 min., vyslal dve strely na bránku a pripísal si mínusku. Kraken prehral po sérii štyroch víťazstiev vo vzájomných zápasoch.Ottawa uspela na ľade Tampy Bay 4:2, útočník "senátorov" Mathieu Joseph strelil svojmu bývalému mužstvu dva góly. Černák odohral 19:47 min so ziskom dvoch mínusových bodov, prezentoval sa aj jednou strelou, troma blokmi, bodyčekom a inkasoval dve trestné minúty za hákovanie.Slovenský útočník Adam Ružička chýbal v zostave Arizony, ktorá podľahla Edmontonu 3:6 a utrpela už desiatu prehru v rade. Oilers potiahol za triumfom Leon Draisaitl gólom a dvomi asistenciami. Evan Bouchard mal tri asistencie, Evander Kane dvakrát skóroval a Connor McDavid si pripísal dve asistencie.V Minnesote boli diváci svedkami "divočiny", domáci zdolali Vancouver 10:7, hoci prehrávali 1:4 i 2:5. Tretiu tretinu vyhrali 7:2, keď nastrieľali päť gólov v priebehu 5:12 minút.Boston triumfoval nad Dallasom 4:3 po nájazdoch, o víťazstve domácich rozhodol v deviatej sérii rozstrelu Charlie McAvoy. Bruins uspeli po predchádzajúcich štyroch prehrách.Hráči Toronta potvrdili parádnu fazónu a zvíťazili vo štvrtom stretnutí za sebou, keď uspeli na ľade St. Louis 4:2. Auston Matthews strelil svoj 49. gól v sezóne. William Nylander skóroval v oslabení a Mitchell Marner zaznamenal tri asistencie za Maple Leafs.Anaheim triumfoval na ľade Buffala 4:3. V drese Ducks zaznamenali po tri body Troy Terry (1+2) a Mason McTavish (0+3). Hostia uspeli v druhom z uplynulých troch duelov. Výrazný podiel mal na tom aj Frank Vatrano, ktorý strelil dva góly. Brankár John Gibson predviedol 34 úspešných zákrokov. Buffalo napriek jasnej streleckej prevahe (37:15) prehralo vo štvrtom z predchádzajúcich šiestich stretnutí.