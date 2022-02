Calgary rozdrvilo Vegas, Chára asistoval pri výhre Islanders

Slovenský obranca v drese New Yorku Islanders Zdeno Chára (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi po výhre v zápase zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks - New York Islanders vo Vancouveri v stredu 9. februára 2022. Foto: TASR/AP

výsledky NHL:

Philadelphia - Detroit 3:6,

Edmonton - Chicago 1:4,

Dallas - Nashville 4:3,

Calgary - Vegas 6:0,

Seattle - Arizona 2:5,

Vancouver - New York Islanders 3:6

/HALÁK chytal do 17. min, inkasoval päť gólov z 12 striel - CHÁRA 0+1/

Peking 10. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel v NHL jednou asistenciou k víťazstvu New Yorku Islanders na ľade Vancouveru 6:3. V bránke domácich Canucks nastúpil od začiatku jeho krajan Jaroslav Halák, v prvej tretine však inkasoval päť gólov z 12 striel a už v 17. minúte sa nechal za stavu 0:5 vystriedať Thatcherom Demkom. Ten potom vykryl 14 z 15 striel súpera. Chára odohral 17:19 min., pripísal si mínusku, vyslal jednu strelu na bránku a dostal aj menší trest za hrubosť.Calgary so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom rozdrvilo v noci na štvrtok Vegas Golden Knights 6:0 a slávilo štvrté víťazstvo za sebou. Dvomi gólmi sa pod výhru domácich Flames podpísal Andrew Mangiapane, brankár Jacob Markström zlikvidoval všetkých 28 striel súpera a vychytal ôsmy shutout v tejto sezóne. Ružička odohral vo štvrtom útoku "plameňov" 11:42 min. a vyslal jednu strelu na bránku.Dallas si poradil s Nashvillom aj vďaka dvom presným zásahom Jasona Robertsona 4:3. Slovenský obranca Andrej Sekera sa nezmestil do zostavy Stars.