Calgary s Ružičkom vyhralo deviaty duel v sérii, Halák nahradil Demka

NHL - výsledky:



Buffalo - Colorado 3:5

Winnipeg - Edmonton 2:4

Ottawa - Boston 2:3 pp

Toronto - St. Louis 3:6

Arizona - Los Angeles 3:5

Calgary - Seattle 2:1

Vancouver - Anaheim 4:7

New York 19. februára (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom vyhrali v zámorskej NHL deviaty duel za sebou. Na domácom ľade zdolali Seattle 2:1. Brankár Jaroslav Halák sa pri prehre Vancouveru s Anaheimom 4:7 dostal do hry v 25. minúte, keď vystriedal Thatchera Demka a inkasoval dvakrát z 11 striel.Calgary natiahlo úspešnú sériu vďaka víťaznému zásahu Eliasa Lindholma zo 48. minúty. Švédsky útočník predtým asistoval aj pri prvom góle svojho tímu z hokejky Matthewa Tkachuka. Čestný úspech Seattlu dosiahol ďalší Švéd Calle Järnkrok. Ružička odohral vo štvrtej formácii domácich 8:25 min, pripísal si jednu strelu na bránku a jeden bodyček. Pre Seattle to bola tretia prehra za sebou.Vancouver nenadviazal na dve predchádzajúce víťazstvá, keď nezvládol úvod súboja s Anaheimom a už po prvej dvadsaťminútovke prehrával o tri góly. Po zvýšení na 5:0 pre hostí v 25. minúte dostal namiesto Demka šancu slovenský brankár Halák a pripísal si spolu deväť úspešných zákrokov. Anaheim ho prekonal dvakrát, v drese hostí sa dvoma gólmi prezentovali Adam Henrique a Nicolas Deslauriers.Buffalo prehralo na domácom ľade s Coloradom 3:5. Sabres nepomohol k zisku bodov ani hetrik Tagea Thompsona.