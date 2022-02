Calgary s Ružičkom vyhralo ôsmy duel za sebou, Scheifele s hetrikom

Sumáre NHL:



Winnipeg Jets - Minnesota Wild 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Goly: 32. Scheifele (Wheeler), 40. Scheifele (Morissey, Wheeler), 42. Scheifele (Wheeler, Dillon), 43. Perfetti (Schmidt, Stanley), 51. Connor (Perfetti), 58. Šťastný (Wheeler, Scheifele) - 11. Eriksson (Sprugeon, Brodin), 35. Zuccarello (Kaprizov, Hartman), 37. Kulikov (Kaprizov, Zuccarello). Brankári: Hellebuyck - Talbot, strely na bránku: 31:36, 12.527 divákov.



Carolina Hurricanes - Florida Panthers 2:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 20. Teraväinen (Aho, Slavin), 44. DeAngelo (Staal, Niederreiter) - 44. Barkov (Huberdeau, Ekblad), 60. Reinhart (Hornqvist, Weegar), 61. Ekblad (Huberdeau, Barkov). Brankári: Andersen - Bobrovskij, strely na bránku: 18:31, 16.986 divákov



Calgary Flames - Anaheim Ducks 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Góly: 6. Dubé (Andersson, Monahan), 13. Lindholm (Tkachuk, Andersson), 24. Lindholm (Andersson, Gaudreau), 25. Tkachuk (Gaudreau, Lewis), 57. Gaudreau (Lindholm, Tkachuk), 58. Mangiapane (Dubé, Monahan) - 22. Milano (Lundeström, Fowler), 45. Lundeström. Brankári: Markström - Gibson (39. Stolarz), strely na bránku: 43:28, 9639 divákov.



Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 41. Landeskog (Makar, D. Toews), 56. Rantanen (Johnson, MacKinnon). Brankári: Brossoit - Kuemper, strely na bránku: 29:25, 18.209 divákov.



Slováci v akcii:



Adam Ružička (Calgary) 10:09 0 0 0 -1 4 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 17. februára (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom vyhrali v zámorskej NHL ôsmy duel za sebou. Na domácom ľade zdolali Anaheim 6:2. Mark Scheifele sa piatym hetrikom v kariére výrazne podieľal na víťazstve Winnipegu nad Minnesotou 6:3.Dvoma gólmi a asistenciou sa pod triumf Calgary podpísal švédsky útočník Elias Lindholm. Tri body s bilanciou 1+2 si pripísali aj jeho spoluhráči z elitnej formácie Matthew Tkachuk a Johnny Gaudreau. Ružička skóroval v dvoch predchádzajúcich dueloch, tentoraz mal štyri neúspešné strelecké pokusy. Odohral 10:09 min, zaznamenal mínusový bod a v prvej tretine si odsedel dvojminútový trest za faul lakťom.Scheifele tromi gólmi za sebou otočil skóre v prospech Winnipegu v súboji s Minnesotou z 0:1 na 3:1. Skóroval v piatom zápase za sebou a pridal aj jednu asistenciu. Kapitán Jets Blake Wheeler si pripísal štyri asistencie. Skóre na 6:3 pre domácich spečatil do prázdnej bránky Paul Šťastný.