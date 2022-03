Calgary s Ružičkom zdolalo Černákovu Tampu, hetriky Gaudreaua a Leeho

výsledky NHL:

Carolina - Colorado 2:0

New Jersey - Winnipeg 1:2

Florida - Philadelphia 6:3

Detroit - Minnesota 5:6 pp a sn

Ottawa - Seattle 4:3 pp

Toronto - Arizona 4:5 pp

Buffalo - Vegas 3:1

Boston - Chicago 4:3

New York Islanders - Columbus 6:0

Nashville - Anaheim 4:1

St. Louis - New York Rangers 6:2

Calgary - Tampa Bay 4:1

Los Angeles - San Jose 3:4 pp



New York 11. marca (TASR) - Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom zdolali v noci na piatok v zámorskej NHL dvojnásobného obhajcu trofeje Tampu Bay 4:1. Flames vyhrali tretí z uplynulých štyroch zápasov a upevnili si postavenie na čele Pacifickej divízie.Johnny Gaudreau zariadil víťazstvo Calgary hetrikom, Rasmus Andersson si pripísal dve asistencie, brankár Flames Jacob Markström predviedol 30 úspešných zákrokov. Ružička odohral 12:05 min. s jednou strelou na bránku, v drese hostí sa obranca Erik Černák počas 18:04 min. prezentoval dvoma strelami na bránku a tromi bodyčekmi.New Jersey v útoku s Tomášom Tatarom podľahlo Winnipegu 1:2. Tatar si počas 15:05 min. na ľade pripísal jeden strelecký pokus. Hetrikom sa v noci blysol aj Anders Lee, ktorý tromi gólmi pomohol New Yorku Islanders k triumfu 6:0 nad Columbusom. Slovenský obranca Zdeno Chára stále chýba v zostave "ostrovanov" pre zranenie v hornej časti tela.San Jose uspelo v kalifornskom derby na ľade Los Angeles 4:3 po predĺžení. O víťazstve Sharks rozhodol v druhej minúte predĺženia Tomáš Hertl, český útočník si položil brankára Jonathana Quicka, obkorčuľoval bránku a bekhendom elegantne zasunul puk za čiaru.