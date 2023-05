Calgary ukončilo spoluprácu s trénerom Sutterom

Calgary 1. mája (TASR) - Hokejový klub Calgary Flames zo zámorskej NHL ukončil spoluprácu s trénerom Darrylom Sutterom, ktorému sa nepodarilo postúpiť s tímom do play off. Správu priniesol server TSN.ca



Šesťdesiatštyriročný kouč prišiel na striedačku Flames počas sezóny 2020/21. V ďalšom ročníku mužstvo získalo 111 bodov a vyhralo Pacifickú divíziu. Sutter tak ukončil svoje druhé pôsobenie v Calgary.



"Plamene" viedol aj počas sezón 2002/03 a 2003/04. Potom si dal ročnú pauzu a následne sa vrátil na lavičku Calgary. Najväčší úspech s mužstvom dosiahol v ročníku 2003/04, keď sa tím dostal až do finále NHL. Flames však nestačili na Tampu Bay Lightning 3:4 na zápasy.



Súčasťou tímu bol aj slovenský útočník Adam Ružička, ktorý v skončenej základnej časti odohral 44 zápasov s bilanciou 6 gólov a 14 asistencií.