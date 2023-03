Calgary v zostave s Ružičkom prehralo proti Dallasu 5:6 po predĺžení

výsledky - NHL:



Detroit - Colorado 1:5, Minnesota - Boston 2:5, Nashville - Winnipeg 2:3 pp, Arizona - Chicago 4:2, San Jose - NY Islanders 1:4, Calgary - Dallas 5:6 pp, Los Angeles - Vancouver 2:3 pp a sn, NY Rangers - Pittsburgh 6:0, Ottawa - Toronto 4:5 pp a sn, Tampa Bay - Montreal 5:3, Florida - New Jersey 4:2, Philadelphia - Carolina 4:5 pp, Seattle - Edmonton 4:6

New York 19. marca (TASR) - Hokejisti Floridy vyhrali v noci na nedeľu v zápase zámorskej NHL nad New Jersey 4:2. Za hostí nastúpil v prvej formácii aj slovenský útočník Tomáš Tatar. Jeho krajan Erik Černák sa s Tampou Bay tešil z triumfu 5:3 nad Montrealom. Ďalší Slovák Adam Ružička zaznamenal s Calgary prehru 5:6 pp s Dallasom a brankár Jaroslav Halák bol náhradník New Yorku Rangers, ktorý zdolal Pittsburgh 6:0.O víťazstvo Floridy sa zaslúžil dvoma gólmi Sam Reinhart a pomohol svojmu tímu k priblíženiu sa k zisku voľnej karty vo Východnej konferencii. Hostia zaznamenali tretiu prehru za sebou, pričom ešte na začiatku druhej tretiny viedli 2:0. Tatar strávil na ľade 13:21 minúty. V drese Tampy Bay sa Brandon Hagel blysol hetrikom a po dve asistencie si pripísali Nikita Kučerov a Michail Sergačev. Černák mal tri strely na bránku, jeden hit a odohral 21:05 minúty. Tampa vyhrala tretí zápas za sebou a znížila v Atlantickej divízii stratu na druhé Toronto na tri body. Maple Leafs však majú zápas k dobru.Triumf Dallasu zariadil tradičný ťahúň Jason Robertson, ktorý skóroval trinásť sekúnd pred koncom predĺženia. Okrem toho vsietil gól aj v riadnom hracom čase. Prispel tak k upevneniu vedenia v Centrálnej divízii pred Coloradom, ktoré má dva zápasy k dobru. Ružička nastúpil za domácich vo štvrtom útoku, vyslal jednu strelu na bránku, jednu zablokoval a mal aj jeden hit. Na ľade strávil 8 minút a 40 sekúnd.Pittsburg vyslal na bránku Rangers o desať striel viac než súper, no domácich podržal Igor Šesťorkin. Pripísal si 33 úspešných zákrokov. Hostia prehrali tretí zápas v rade, no vo Východnej konferencii zostávajú v hre o voľnú kartu.