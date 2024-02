Calgary vymenilo Lindholma do Vancouveru za Kuzmenka

New York 1. februára (TASR) - Kanadský hokejový klub Calgary Flames vymenil švédskeho útočníka Eliasa Lindholma do Vancouveru Canucks za Rusa Andreja Kuzmenka. "Plamene" získali aj výber v prvom kole draftu, podmienečný výber vo štvrtom kole draftu 2024 a obrancov Huntera Brzustewicza a Joniho Jurmu.



Lindholm v tejto sezóne, ktorá bola jeho šiestou v drese Flames, zaznamenal 32 bodov (9+23) v 49 zápasoch. Po tejto sezóne môže stať neobmedzeným voľným hráčom.



Kuzmenko si v profilige vyskúša prvýkrát pôsobenie mimo Vancouveru. Za "kosatky" odohral v tomto ročníku 43 duelov so ziskom 21 bodov (8+13). Dvadsaťsedemročný ruský útočník však výrazne zaostáva za svojou debutovou sezónou 2022/23, v ktorej nazbieral až 74 bodov a strelil 39 gólov.