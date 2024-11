Calgary zastavilo sériu prehier, Winnipeg zaznamenal 10. triumf

NHL - sumáre:



Dallas Stars - Florida Panthers 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)



Góly: 11. Seguin (Ljubuškin, Duchene), 22. Lindell (Robertson, Duchene), 56. Bourque (Steel, Ljubuškin), 60. Benn (Stankoven, Lindell) – 1. Rodrigues (Ekblad, Barkov), 8. Barkov (Reinhart, Rodrigues), 16. Lundell (Ekblad, Bennett), 27. Reinhart (Barkov, Ekblad), 43. Samoskevich (Greer, Mikkola), 51. Reinhart (Barkov, Forsling). Brankári: Oettinger - Bobrovskij, strely na bránku: 36:28



New York Rangers – Ottawa Senators 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 4. Panarin (Lafreniere), 43. Lafreniere (Chytil, Smith) – 53. Gaudette (Tkachuk, Chabot). Brankári: Šesťorkin - Ullmark, strely na bránku: 18:41



Columbus Blue Jackets – Winnipeg Jets 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)



Góly: 12. Kuraly (Van Riemsdyk), 37. Monahan (Werenski, Marčenko) – 6. Ehlers (Miller), 16. Ehlers, 23. Appleton (Pionk, Lowry), 39. Ehlers, 52. Morrissey (Scheifele, Ehlers), 55. Vilardi (Connor, Morrissey). Brankári: Merzikins - Comrie, strely na bránku: 22:44



Buffalo Sabres – New York Islanders 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)



Góly: 10. Cozens (Zucker, Dahlin), 46. Zucker (Thompson, Byram), 59. Power (McLeod, Byram) – 10. Horvat (Lee), 26. Cyplakov, 33. Palmieri (Cyplakov, Holmström), 49. Pageau (Horvat, Lee). Brankári: Levi - Sorokin, strely na bránku: 35:36



Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)



Góly: 21. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 43. Faber (Middleton, Lauko), 55. Kaprizov (Rossi, Zuccarello), 57. Boldy, 60. Kaprizov (Gaudreau) – 20. Point (Hedman, Hagel), 47. Guentzel (Hedman, Kučerov), 58. Paul (McDonagh, ČERNÁK). Brankári: Gustavsson - Vasilevskij, strely na bránku: 22:30



Calgary Flames – New Jersey Devils 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 55. Coleman (Bahl, Andersson), 55. Huberdeau (Mantha, Vladař), 57. Coleman. Brankári: Vladař - Markström, strely na bránku: 32:22



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:07 0 0 0 0 2 2



Erik Černák (Tampa Bay) 20:57 0 1 1 -1 3 0



Martin Pospíšil (Calgary) 11:11 0 0 0 0 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 2. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Minnesoty 3:5. Slovenský obranca Erik Černák si v drese hostí pripísal štvrtú asistenciu v sezóne. Wild triumfovali aj zásluhou dvoch gólov a asistencie Kirilla Kaprizova. Ruský útočník mal minimálne dva body už v siedmom zápase za sebou.Ďalšie góly domácich pridali Joel Eriksson Ek, Brock Faber a Matt Boldy, Mats Zuccarello mal dve asistencie. Brankár Filip Gustavsson podporil triumf 27 úspešnými zákrokmi. Černák napokon po zranení v stredajšom súboji na ľade Colorada nevynechal ani jeden zápas, odohral takmer 21 minút a na bránku vyslal tri strely. Asistenciu si pripísal v závere stretnutie pri hre hostí bez brankára. Tampa tak znížila na 3:4, ale triumf domácich potom spečatil Kaprizov.Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavili v zápase medzi Calgary a New Jersey, no nebodoval ani jeden. Flames v zostave s Martinom Pospíšilom zdolali "diablov" 3:0 a ukončili štvorzápasovú sériu prehier. Veľkú zásluhu mal na tom český brankár Dan Vladař. Zneškodnil všetkých 22 striel súpera a zaznamenal aj asistenciu. Na konto si pripísal tretí shutout v kariére. Dve strely chytil aj Tomášovi Tatarovi, ktorý odohral viac ako 11 minút a dostal aj dvojminútový trest za hru vysokou hokejkou. Pospíšil sa predstavil na krídle s minutážou 11:11 a mal sedem bodyčekov, suverénne najviac zo všetkých hráčov. Nebodoval však už vo ôsmom dueli za sebou. Triumf domácich zariadili dvojgóloví Blake Coleman a Jonathan Huberdeau.Winnipeg uspel na ľade Columbusu 6:2 aj vďaka hetriku Nikolaja Ehlersa. Jets zaznamenali 10. triumf z úvodných 11 zápasov sezóny a sú 12. tímom v histórii profiligy, ktorému sa to podarilo. Útočník Kyle Connor prispel k víťazstvu asistenciou a bodoval zatiaľ vo všetkých zápasoch v tomto ročníku.Igor Šesťorkin sa na triumfe NY Rangers nad Ottawou 2:1 podieľal 40 úspešnými zákrokmi. Bol to druhý zápas po sebe, v ktorom ruský brankár zlikvidoval viac ako 40 striel súpera. V utorok mal na ľade Washingtonu (3:5) 41 úspešných zákrokov.Predkrm piatkového programu sa hral vo fínskom Tampere, kde hráči Floridy Panthers predĺžili víťaznú sériu na štyri zápasy. Obhajcovia Stanleyho pohára zdolali v súboji NHL Global Series Dallas Stars 6:4. V drese Panthers sa vo svojom rodnom meste blysol gólom a troma asistenciami fínsky útočník Aleksander Barkov. Tri body si pripísali jeho spoluhráči Aaron Ekblad (0+3) a Sam Reinhart (2+1).