Calgary zdolalo Dallas 3:2 a postúpilo, NY Rangers vyradili Pittsburgh

štvrťfinále Východnej konferencie:



New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:3 pp



/konečný stav série 4:3, postúpil New York/





prebieha:



štvrťfinále Západnej konferencie:



Calgary Flames - Dallas Stars 3:2 v predĺžení



/konečný stav série 4:3, postúpilo Calgary/

New York 16. mája (TASR) - Hokejisti Calgary Flames postúpili do semifinále Západnej konferencie play off v zámorskej NHL. V rozhodujúcom siedmom zápase zdolali Dallas Stars aj so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom 3:2 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4:3. Víťazný gól strelil v 16. minúte predĺženia Johnny Gaudreau, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu.Rovnakú bilanciu mal aj jeho spoluhráč Matthew Tkachuk. Calgary bolo v zápase mimoriadne strelecky aktívne a na bránku Jakea Oettingera vyslalo až 67 striel. V semifinále konferencie sa Flames stretnú s Edmontonom Oilers. Studenič odohral v drese Dallasu 13:13 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, jeden hit, blok a jeden mínusový bod. Jeho spoluhráč Andrej Sekera nehral. Obaja by po vypadnutí v prípade záujmu mohli pomôcť slovenskej reprezentácii na MS. V zostave Flames chýbal ďalší Slovák Adam Ružička.Hráči New Yorku Rangers postúpili do semifinále Východnej konferencie v zámorskej NHL. V rozhodujúcom siedmom zápase zdolali Pittsburgh Penguins 4:3 po predĺžení a rovnakým pomerom vyhrali aj sériu. Víťazný gól strelil v piatej minúte nadstavenia pri presilovke Artemij Panarin. New York sa v ďalšom kole stretne s Carolinou Hurricanes.Pittsburgh viedol v sérii už 3:1, no Rangers dokázali otočiť a potvrdili, že ešte nikdy neprehrali rozhodujúci siedmy duel, ak v sérii prehrávali 1:3 na zápasy. Igor Šesťorkin sa pod víťazstvo podpísal 42 zákrokmi, Mika Zibanejad strelil gól a pridal dve asistencie, Andrew Copp zaznamenal dve gólové prihrávky.Do dresu Penguins sa po pauze v 6. zápase vrátil Sidney Crosby, ktorý odohral takmer dvadsať minút a pripísal si jednu asistenciu. V bránke nastúpil po takmer mesačnej absencii Tristan Jarry, ktorý predviedol 26 úspešných zákrokov.