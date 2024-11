Calgary zdolalo Islanders 2:1 v nájazdoch, Pospíšil s asistenciou

NHL - výsledky:



Ottawa - Edmonton 2:5, Pittsburgh - Tampa Bay 2:3 pp, St. Louis - Minnesota 2:4, Winnipeg - Florida 6:3, Chicago - Anaheim 2:3, Calgary - New York Islanders 2:1 pp a sn /POSPÍŠIL za domácich 0+1/, Vancouver - New York Rangers 3:4

New York 20. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil zaznamenal v noci na stredu v zámorskej NHL asistenciu. Dvadsaťpäťročný útočník bodoval po 15 zápasoch a pomohol Calgary Flames k triumfu nad New Yorkom Islanders 2:1 po samostatných nájazdoch. Tampa Bay Lightning v zostave s obrancom Erikom Černákom zvíťazila na ľade Pittsburghu Penguins 3:2 po predĺžení, keď rozhodol Brayden Point. Mark Scheifele zariadil hetrikom triumf Winnipegu nad Floridou 6:3.Pospíšil sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát od 13. októbra a úspešne tak oslávil svoje 25. narodeniny, ktoré mal v utorok. Slovenský útočník si pripísal asistenciu v polovici tretej tretiny, keď Flames počas presilovej hry vyrovnali na 1:1. Kapitán Mikael Backlund ho našiel medzi kruhmi, Pospíšil poslal puk na pravú stranu Nazemovi Kadrimu, ktorý prihral na modrú čiaru a Rasmus Andersson tvrdou strelou prekonal Semjona Varlamova. Calgary rozhodlo o druhom triumfe za sebou v nájazdoch, presadili sa Andrej Kuzmenko a Justin Kirkland. Slovák hral opäť na krídle tretej formácie s centrom Kadrim a Kuzmenkom. Odohral 15:28 minúty a okrem asistencie si pripísal aj hit. Islanders viedli zásluhou Pierrea Engvalla, no tesný náskok neudržali a dosiahli druhú prehru v rade a štvrtú z uplynulých piatich duelov.Hrdinom Tampy v Pittsburghu bol dvojgólový Point. Kanadský útočník vynechal pre zranie štyri stretnutia, no proti Penguins bol prvou hviezdou duelu. Domáci priitom viedli po druhej tretine 2:0 vďaka presným zásahom Jesseho Puljujärviho a Rickarda Rakella. Point však v 46. minúte znížil a vyrovnal Anthony Cirelli. Obrat zariadil 62 sekúnd pred koncom predĺženia Point. Černák nastúpil tradične v druhej obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom, strávil na ľade 19:42 minúty a dosiahol jednu "plusku". Lightning uspeli tretíkrát za sebou, Penguins prehrali tretí z predchádzajúcich štyroch stretnutí.Jets vyhrali po dvoch dueloch, keď ich proti obhajcovi Stanleyho pohára potiahol trojgólový Scheifele. Dva presné zásahy dosiahol Morgan Barron, Josh Morrissey a Nikolaj Ehlers mali zhodne po dve asistencie. Scheifele s deviatimi hetrikmi v kariére prekonal zápis Patrika Laineho a v klubovej histórii ich viac dosiahol len Iľja Kovaľčuk ešte v ére Trashers – 11. Florida neuspela v treťom z uplynulých štyroch duelov, Matthew Tkachuk mal bilanciu 1+1.Edmonton triumfoval na ľade Ottawy 5:2 a odčinil predošlé dve prehry. Finalistu minulej sezóne potiahli trojbodoví Connor McDavid, Leon Draisaitl a Evan Bouchard. Kapitán Oilers strelil dva góly a pridal asistenciu. Nemecký útočník a Bouchard mali zhodne 1+2.