Calgary zdolalo Winnipeg a desiatou výhrou vyrovnalo klubový rekord

Hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák (uprostred) strieľa cez hráčov Colorada Avalanche Logana O'Connora (vľavo), Erika Johnsona (vpravo) a Nicolasa Aubého-Kubela (dole) v zápase zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins - Colorado Avalanche v pondelok 21. februára 2022. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Boston - Colorado 5:1, Philadelphia - Carolina 3:4 pp, Calgary - Winnipeg 3:1, Montreal - Toronto 5:2, Vancouver - Seattle 5:2

New York 22. februára (TASR) - Hokejisti Calgary vyhrali v zámorskej NHL desiaty zápas za sebou a vyrovnali tak klubový rekord. V zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom zdolali doma Winnipeg 3:1, keď duel rozhodli dvoma gólmi v záverečnej minúte.Švédsky útočník Elias Lindholm poslal 47 sekúnd pred koncom tretej tretiny Calgary do vedenia 2:1, poistku potom pridal do prázdnej bránky Tyler Toffoli. LIndholm skóroval už vo ôsmom stretnutí za sebou, bodoval v desiatom. Desaťzápasovú víťaznú sériu ťahali Flames v histórii klubu zatiaľ dvakrát - v sezóne 2016/2017 a v ročníku 1978/1979, keď ešte klub sídlil v Atlante. Ružička vo štvrtom útoku strávil na ľade 9:04 min bez strely na bránku.Boston vyhral doma nad Coloradom 5:1. Dvoma gólmi a asistenciou k tomu prispel český útočník David Pastrňák. Tri body za asistencie zaznamenal aj jeho spoluhráč z útoku Taylor Hall. Brankár domácich Jeremy Swayman sa proti lídrovi Západnej konferencie prezentoval 28 úspešnými zákrokmi, prekonal ho iba Nathan MacKinnon v presilovke.Brett Pesce rozhodol v predĺžení o triumfe Caroliny na ľade Philadelphie 4:3. Vincent Trocheck zaznamenal gól i asistenciu, brankár Frederik Andersen kryl 38 striel a aj vďaka nim si Hurricanes pripísali tretiu výhru za sebou. Philadelphia prehrala piatykrát v sérii.Vancouver zdolal Seattle 5:2, slovenský brankár Jaroslav Halák sedel na striedačke domácich. Prednosť dostal Thatcher Demko a zastavil 25 z 27 striel súpera. Montreal uspel v kanadskom derby nad Montrealom 5:2, Josh Anderson mal dva góly a asistenciu, Cole Caufield gól a dve asistencie.