Calgary získalo Manthu, Flames si poistili služby Šarangoviča

New York 1. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL Calgary Flames podpísalo ročný kontrakt na 3,5 milióna dolárov s krídelníkom Anthonym Manthom. V tíme bude pokračovať aj bieloruský útočník Jegor Šarangovič, ktorý sa dohodol na novej päťročnej zmluve v celkovej hodnote 28,750 milióna dolárov. Informovala o tom oficiálna stránka "plameňov".



Dvadsaťdeväťročný Mantha pôsobil v úvode minulej sezóny vo Washingtone, za ktorý odohral 56 zápasov s bilanciou 20+14. Neskôr zamieril do Vegas a za Golden Knights si v 18 stretnutiach dlhodobej časti pripísal 10 bodov (3+7). V play off pridal tri zápasy bez bodového zisku.



Šarangovič bol najlepším strelec Flames v sezóne 2023/24, keď dal 31 gólov a nastúpil vo všetkých 82 zápasoch za Calgary. Dvadsaťšesťročný útočník zaznamenal celkovo 59 bodov a stal sa historicky najlepšie bodujúcim Bielorusom v jednom ročníku. Vďaka tomu si vyslúžil novú zmluvu s priemerným ročným platom 5,75 milióna USD, ktorá začne plynúť až od sezóny 2025/26. V tíme pôsobí aj slovenský útočník Martin Pospíšil.