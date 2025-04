Calgary zvíťazilo nad San Jose 5:2, Pospíšil zaznamenal plusový bod

Výsledky NHL:



Calgary - San Jose 5:2, Tampa Bay - Buffalo 7:4, Washington - Columbus 1:4, Winnipeg - Edmonton 1:4, Pittsburgh - Boston 1:4, Carolina - Toronto 1:4, Anaheim - Colorado 2:4, New Jersey - New York Islanders 0:1, Ottawa - Philadelphia 4:3 pp







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey, Ottawa



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles, Edmonton







isté dvojice v 1. kole play off



Východná konferencie: Carolina - New Jersey



Západná konferencia: Dallas - Colorado, Los Angeles - Edmonton



New York 14. apríla (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom zvíťazili v noci na pondelok v NHL nad San Jose 5:2 a udržali si šancu na postup do play off. Slovenský útočník odohral 12:08 minút a zaznamenal plusový bod. Hráči Tampy Bay s obrancom Erikom Černákom zdolali Buffalo 7:4. Washington s ďalším slovenským bekom Martinom Fehérvárym prehral s Columbusom 1:4.Calgary stráca na pozíciu druhej voľnej karty v Západnej konferencii, ktorú drží St. Louis, dva body. Na víťazstve nad San Jose sa dvoma gólmi podieľal Bielorus Jegor Šarangovič. Flames ešte odohrajú v základnej časti dva zápasy, najbližšie privítajú Vegas. St. Louis čaká už iba domáci duel s Utahom. Černák absolvoval pri triumfe Tampy nad Buffalom 17:23 min. Nikita Kučerov a Jake Guentzel vsietili v drese Lightning po dva góly. Kučerov pridal aj asistenciu.Wasshington viedol nad columbusom zásluhou Alexandra Ovečkina, ktorý strelil 896. gól v základnej časti profiligy a vylepšil si svoj vlastný rekord. V ďalšom priebehu zápasu však skórovali už iba hráči Columbusu. Fehérváry strávil na ľade 20:22 min. Dva góly hostí vsietil Adam Fantilli. Blue Jackets strácajú na ôsme miesto vo Východnej konferencii, na ktorom figuruje Montreal, tri body. Rovnako ako Canadiens ich v základnej časti čakajú ešte dve stretnutia.Hokejisti New Jersey Devils so slovenským obrancom Šimonom Nemcom a útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v nedeľňajšom stretnutí s New Yorkom Islanders 0:1. Jediný gól „ostrovanov“ strelil na konci druhej tretiny Bo Horvat. Hostí podržal brankár Iľja Sorokin, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení a zneškodnil všetkých 25 striel domácich hráčov. Pripísal si štvrté čisté konto v sezóne a celkovo 22. v profiligovej kariére.Devils si už dávnejšie zaistili účasť v play off, naopak Islanders už nemohli postúpiť. Nemec si počas 18:36 minút na ľade pripísal jeden strelecký pokus, jednu zblokovanú strelu a bodyček. Tatar odohral 12:04 min a zaznamenal jeden hit.