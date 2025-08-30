< sekcia Šport
Calhanoglu bude Interu Miláno k dispozícii už v dueli s Udinese
O tureckom reprezentantovi sa v lete hovorilo v súvislosti s možným prestupom.
Autor TASR
Rím 30. augusta (TASR) - Futbalistom Interu Miláno bude v nedeľňom dueli talianskej Serie A proti Udinese k dispozícii aj Hakan Calhanoglu. O tureckom reprezentantovi sa v lete hovorilo v súvislosti s možným prestupom. Napokon však zostal na San Sire a rumunský tréner Christian Chivu s ním počíta do základnej jedenástky.
„Hakan v uplynulých rokoch ukázal, aký je pre Inter dôležitý hráč. Mal na stole viaceré ponuky z iných klubov, no prejavil vôľu zostať v Interi. Je veľmi motivovaný a má dobré mentálne nastavenie. Minulú sezónu, v ktorej Inter nezískal žiadnu trofej, už hodil za hlavu," zdôraznil Chivu pre akreditované médiá na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.
