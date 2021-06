Calhanoglu potvrdil dohodu s Interom Miláno, v utorok podpíše zmluvu

Miláno 21. júna (TASR) – Turecký futbalista Hakan Calhanoglu sa dohodol s Interom Miláno a v utorok po lekárskej prehliadke podpíše zmluvu. V pondelok to 27-ročný stredopoliar prezradil pre tureckú televíznu stanicu TRT Spor.



Calhanoglu strávil uplynulé štyri roky v konkurenčnom AC Miláno, na budúci týždeň mu však vyprší zmluva, ktorú už dávnejšie odmietol predĺžiť. "Dohodli sme sa s Interom, mierim do Milána," povedal Calhanoglu, ktorý by mal v novom tíme nahradiť Christiana Eriksena. Dánskemu stredopoliarovi po kolapse na EURO 2020 implantovali kardioverter-defibrilátor, s ktorým nie je možné v Taliansku vykonávať profesionálny šport. Informovala o tom agentúra AFP.