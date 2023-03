Calhanoglu sa zranil, Interu môže chýbať v kľúčovej fáze

Miláno 30. marca (TASR) - Turecký futbalový reprezentant Hakan Calhanoglu utrpel počas utorkového zápasu kvalifikácie ME 2024 proti Chorvátsku (0:2) zranenie stehenného svalu. Jeho klub Inter Miláno vo štvrtok informoval, že vyšetrenie odhalilo u 29-ročného stredopoliara natiahnutie svalu na pravej nohe. Jeho zdravotný stav bude sledovať aj v ďalších dňoch, dĺžku hráčovej absencie neuviedol.



Calhanoglu nedohral duel s Chorvátskom, keď odstúpil z hry už v prvom polčase. Podľa talianskych médií ho čaká až mesačná pauza. To by znamenalo, že Interu bude chýbať v kľúčovej fáze sezóny. Klub, ktorého dres oblieka aj momentálne zranený slovenský obranca Milan Škriniar, sa vo štvrťfinálovom dvojzápase Ligy majstrov stretne s Benficou Lisabon (11. a 19. apríla) a čaká ho aj semifinále Talianskeho pohára proti Juventusu Turín (4. a 26. apríla). Navyše "nerazzurri" bojujú aj o popredné priečky v Serii A, aktuálne im patrí 3. miesto. Informovala o tom agentúra AFP.