Calvert-Lewin sa vyhol dištancu, FA mu zrušila červenú kartu

Londýn 9. januára (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) zrušila kontroverznú červenú kartu, ktorú dostal útočník Evertonu Dominic Calvert-Lewin v zápase 3. kola Pohára FA s Crystal Palace (0:0).



Anglickému útočníkovi hrozil dodatočný trest na tri zápasy po tom, ako ho minulý štvrtok vylúčili za zákrok na obrancu súpera Nathaniela Clynea. Rozhodca Chris Kavanagh najprv faul neodpískal, keďže kontakt oboch hráčov vyzeral byť minimálny, no po tom, ako ho upozornil VAR, ukázal Calvertovi-Lewinovi červenú kartu.



Everton deň po zápase oznámil, že sa proti verdiktu odvolá a nakoniec uspel. "Dominic Calvert-Lewin bude Evertonu k dispozícii v najbližších troch zápasoch po úspešnom odvolaní sa proti neoprávnenému vylúčeniu," uvádza sa v stanovisku FA.



Tréner Evertonu Sean Dyche po incidente povedal, že je stále "fanúšik" systému VAR, no "už skúša moju trpezlivosť". "Každý fanúšik si musí povedať, aký to má zmysel? Všetci poznáme výsledok, rozhodcovia budú súhlasiť so všetkým, čo sa im povie," uviedol podľa AFP.