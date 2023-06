Calzona bol sklamaný z výkonu, Slováci však splnili bodový cieľ

Vaduz 21. júna (TASR) - Trénera Francesca Calzonu sklamal výkon slovenských futbalistov, ktorí v utorňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 vydreli tri body po víťazstve 1:0 na pôde papierového outsidera Lichtenštajnska. Vďaka nim sú však jeho zverenci o krôčik bližšie k splneniu cieľa, ktorým je postup na šampionát v Nemecku. V júnovom asociačnom termíne nazbierali Slováci spolu šesť bodov a upevnili si druhé miesto v tabuľke J-skupiny. Na vedúce Portugalsko majú dvojbodové manko.



Vo Vaduze ich spasil gólom v nadstavenom čase prvého polčasu stopér Denis Vavro. Hoci mali hostia prevahu, ich hru proti 199. tímu rebríčka FIFA sprevádzal kŕč a nervozita. Súperovi dokonca dovolili dostať sa ku dvom strelám, pri ktorých predviedol svoje kvality Martin Dúbravka. "Zápas nebol pekný, nerobili sme to, čo sme mali v pláne. Súper dosť zdržoval hru, na čo rozhodca nereagoval a to našich hráčov znervózňovalo. Zbierame body, ale náš výkon bol zlý. Do budúcnosti musíme zlepšiť veľa vecí," priznal Calzona.



Taliansky kouč vsadil na hráčov, ktorí v sobotu vybojovali cenný triumf 2:1 na Islande. Jediným novým mužom v jedenástke bol autor víťazného gólu z Reykjavíku Tomáš Suslov, ktorý nahradil zraneného Ivana Schranza. On i ďalší hráči sa však na trávniku trápili. "Chceli sme udržať kvalitu, lebo to bola jediná možnosť, ako dostať Lichtenštajnsko pod tlak rýchlou hrou. Plán bol určite iný, chceli sme striedať skôr, ale napokon sme za daného priebehu nechceli zasahovať do zostavy. Bol to v našom podaní zlý a nervózny zápas. Veľa energie sme stratili na Islande, navyše sme mali do činenia so súperom, ktorý hral deštruktívny futbal. So súperom našej kvality by sme hrali lepšie. To však nie je alibi," vravel Calzona.



S kapitánskou páskou viedol vo Vaduze slovenský tím Marek Hamšík, pre ktorého to bol posledný zápas v najcennejšom drese i celkovo v kariére. Na jeseň bude pokračovať v reprezentácii, tentoraz v úplne novej úlohe ako člen trénerského štábu Calzonu. "On v tejto pozícii byť musí, lebo má čo dať kabíne nielen ako hráč. Je to pokorný chalan a v prvom rade sa príde učiť. Nechce byť hlavný tréner hneď po skončení kariéry, chce sa učiť od nás. Môže nám veľmi pomôcť svojimi poznatkami," povedal o Hamšíkovi Calzona.



Priebeh J-skupiny hrá Slovensku do karát. Vzdialilo sa Islandu i Bosne a Hercegovine, ktorí už zaostávajú o sedem bodov. Prekvapujúco na treťom mieste tabuľky figurujú Luxemburčania v trojbodovom závese za Slovákmi. "Ukazuje sa, že skupina je ťažká pre každého. Veď napríklad Portugalsko dnes rozhodlo o víťazstve na Islande až v 90. minúte. Luxembursko má dobré mužstvo a očividne to potvrdzuje. Vyhrávať zápasy nad takzvanými outsidermi nie je v dnešnej dobe jednoduché," dodal Calzona. Vo Vaduze ho potešila aspoň prítomnosť stoviek slovenských fanúšikov, ktorí merali dlhú cestu. "Videl som ich na tribúnach veľmi veľa a keď nie hrou, tak aspoň výsledkom sme ich potešili. Potešilo ma, ako povzbudzovali svoju krajinu s bubnami a vlajkami."



V ďalšom asociačnom termíne budú hrať Slováci dvakrát doma. Najskôr sa 8. septembra na NFŠ v Bratislave predstavia v šlágri proti Portugalsku a 11. septembra hrajú na tom istom mieste s Lichtenštajnskom.







/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/