Calzona chce lepšie pochopiť mužstvo: Zaujíma ma pokrok, nie výsledok

Nominácia SR na novembrové prípravné zápasy v Čiernej Hore (17.11.) a proti Čile (20.11.):



Brankári: Martin Dúbravka (Manchester United), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (Widzew Lodž),



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Kristián Vallo (Wisla Plock), Michal Tomič (Slovácko), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Adam Obert (Cagliari Calcio), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Slovan Bratislva)



Stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Peter Pokorný (FC Fehérvár), Lászlo Bénes (Hamburger SV), Marek Hamšík (Trabzonspor), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom), Dávid Strelec (Spezia Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnheim), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Tomáš Suslov (FC Groningen)



Útočníci: Dávid Ďuriš, Adrián Kaprálik (obaja MŠK Žilina), Róbert Boženík (Boavista Porto), Adam Zreľák (Warta Poznaň)







Náhradníci:



Brankári: František Plach (Piast Gliwice), Dominik Takáč (Spartak Trnava)



Obrancovia: Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok), Branislav Sluka (Dynamo České Budějovice), Matej Madleňák (MFK Ružomberok), Denis Vavro (FC Kodaň), Šimon Mičuda (AS Trenčín), Matúš Rusnák (MŠK Žilina), David Hrnčár (Slovan Bratislava), Jakub Hromada (Slavia Praha), Adam Kopas (MŠK Žilina)



Stredopoliari: Mikuláš Bakaľa (Železiarne Podbrezová), Samuel Lavrinčík (AS Trenčín), Patrik Myslovič (MŠK Žilina), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Martin Bukata (Spartak Trnava), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), Samuel Ďatko (Podbrezová), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Dominik Veselovský (DAC Dunajská Streda)







Realizačný tím:



Tréner: Francesco Calzona



Asistenti trénera: Gianluca Segarelli, Simone Bonomi



Tréner brankárov: Matúš Kozáčik



Kondiční tréneri: Alessandro Bulfoni, Martin Rusňák



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo De Matteis



Manažér tímu: Jakub Kojnok



Lekári: Ján Baťalík, Vladimír Pener



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň

Bratislava 8. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona chce počas novembrového zrazu lepšie pochopiť mužstvo a určiť smer, ktorým sa bude uberať do budúcna. Slovákov čaká prípravný zápas na pôde Čiernej Hory (17.11.) a o tri dni neskôr privíta Čile, proti ktorému nastúpi na svoj posledný reprezentačný zápas dlhoročný kapitán národného tímu Marek Hamšík.uviedol Calzona na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Hamšík odohrá proti Čile značnú časť zápasu a v závere bude vystriedaný, aby zožal potlesk publika.V nominácii figuruje 27 hráčov a šancu dostalo aj niekoľko nováčikov vrátane brankára Henricha Ravasa z poľského klubu Widzew Lodž. Prispel k tomu prístup niektorých európskych klubov, ktoré odmietli prepustiť svojich hráčov. Z tohto dôvodu chýbajú napríklad Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Martin Valjent (RCD Mallorca) či Róbert Mak (FC Sydney). Do nominácie môže pribudnúť ešte obranca Michal Tomič zo Slovácka. Debut si naopak odbije Adrián Kaprálik z MŠK Žilina, ktorý strelil v nedeľnom ligovom zápase proti Slovanu (4:1) všetky góly.uviedol kouč k nominácii Kaprálika. S hráčmi, ktorí stále nedostali príležitosť v najcennejšom drese, sa plánuje stretnúť do konca roka.Reprezentačný zraz sa začne v nedeľu v Senci a pondelňajší tréning o 17.00 h je otvorený pre verejnosť. Zápas proti Čiernej Hore je na programe vo štvrtok 17.11. o 18.00 h v Podgorici. Čile privítajú Slováci v nedeľu o 13.30 h na Tehelnom poli.