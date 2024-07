Calzona ďakoval fanúšikom, Kováčik: Historické účinkovanie

Bratislava 1. júla (TASR) - Napriek sklamaniu z vypadnutia v osemfinále ME označil tréner Francesco Calzona vystúpenie slovenskej futbalovej reprezentácie v Nemecku za úspešné. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik ho dokonca považuje za historické. Slováci vyrovnali predošlé dve maximá z veľkých turnajov - na MS 2010 v Juhoafrickej republike a na ME 2016 vo Francúzsku stroskotali rovnako v osemfinále, v Nemecku sa však podľa Kováčika prezentovali najkrajším futbalom.



Postup do štvrťfinále im ušiel v nadstavenom čase duelu s Anglickom, v ktorom vyrovnal na 1:1 efektnými nožničkami Jude Bellingham. V predĺžení rozhodol o víťazstve 2:1 favorizovaných obhajcov strieborných medailí Harry Kane. Calzona po pondelkovom prílete na Slovensko najskôr pozdravil všetkých fanúšikov. "Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli do Nemecka a tiež tým, ktorí nám fandili doma. Dúfam, že tento národ bude hrdý na prácu zväzu, lebo je to jeho zásluha, kam sme sa dostali. Mali sme vytvorené výborné podmienky na prácu, nič nám nechýbalo. Ďakujem aj hráčom a celému staffu, všetci pracovali na vysokej úrovni," povedal Calzona.



Talianskemu kormidelníkovi zo šampionátového diania najviac utkvela v hlave situácia zo záveru predĺženia, keď Peter Pekarík svoj výpad takmer zakončil vyrovnávajúcim gólom na 2:2. "V hlave mi zostane, ako som videl Pekaríka útočiť v šestnástke súpera pár minút pred koncom. V 38 rokoch potvrdil, že je ohromný profesionál. Takto by mal vyzerať hráč v reprezentácii. Mužstvo si bolo vedomé, že môže postúpiť do štvrťfinále. Chalani boli hrdí, čo dokázali na ihrisku. Mňa najviac teší, že sme boli aktívni ako nikdy predtým. Dostal som aj niekoľko pozitívnych ohlasov z Talianska, ale najväčšiu radosť mám, že sme urobili šťastnými obyčajných ľudí tu na Slovensku." Receptom na úspech je podľa Calzonu tvrdá práca: "Moje mužstvá musia hrať dobrý futbal. Som tu 22 mesiacov a kvalitné výsledky sú obrazom dobrej hry. Som rád, do akého bodu sme sa dostali, zlepšujeme sa a hráme dobrý futbal. Ešte sme nehrali proti súperovi, ktorý by nás na dlhšie ako 20-25 minút dostal pod tlak. Nielen teraz na ME, ale aj v kvalifikácii a v príprave. Mužstvo pochopilo, že iba dobrou hrou sa dajú dosiahnuť dobré výsledky," konštatoval Calzona.







Slováci túto tézu podčiarkli vystúpením na ME. Pozornosť na seba upútali víťazstvom 1:0 nad Belgickom v úvodnom zápase, prehra 1:2 s Ukrajinou na nich nezanechala stopy a v dueli s Rumunskom uhrali potrebnú remízu 1:1, ktorá ich poslala do osemfinále z tretieho miesta E-skupiny. Vo vyraďovačke mali na dosah senzačný výsledok, no historický prienik do štvrťfinále sa im nepodarilo vybojovať. "Bezprostredne po zápase prevládalo sklamanie. Po niekoľkých minútach sme si však uvedomili, čo sa nám podarilo dosiahnuť výsledkovo a ako sme hrali. Robota je dobre rozbehnutá," uviedol Kováčik.



Podľa šéfa zväzu odviedol tím dobrú prácu a splnil cieľ, s ktorým do Nemecka cestoval. "Chcem by som sa poďakovať trénerovi Calzonovi, jeho realizačnému tímu a samozrejme hráčom za to, že odviedli úžasnú robotu. Dosiahli sme cieľ, ktorý sme si pred šampionátom dali. Boli sme blízko aj k nadpráci, ale, bohužiaľ, futbal má niekedy aj tragické konce, ako bol náš prípad. Verím však, že tomuto kolektívu to neublíži a na dobrú prácu nadviažeme už na jeseň v Lige národov. Herný prejav mužstva je moderný, snažíme sa vnútiť súperom náš štýl hry a napádame tak vysoko, ako sme v minulosti nikdy nerobili. Pre mňa to bolo historické účinkovanie," dodal Kováčik. Slováci na ME zarobili 3 milióny eur. Polovicu si podľa Kováčika rozdelia hráči a členovia realizačného tímu, druhá časť prémií poputuje na účet SFZ.







Tréner Calzona prebral mužstvo pred necelými dvoma rokmi v situácii, keď mu to herne i výsledkovo škrípalo. Na žrebe kvalifikácie ME figurovalo až v piatom výkonnostnom koši, napriek tomu dokázalo postúpiť na finálový turnaj. Progres pod taktovkou talianskeho kormidelníka je neodškriepiteľný a mal by zostať vo funkcii. Zmluvu so SFZ má do konca roka 2025 s opciou v prípade postupu na MS 2026. "Mám pocit, že pán tréner sa cíti dobre a má u nás vytvorené výborné podmienky. Máme veľmi dobré vzťahy," poznamenal Kováčik.



Calzona, ktorý na jar popri národnom tíme viedol SSC Neapol a pred ME sa skloňoval záujem Cagliari Calcio o jeho osobu, potvrdil, že sa nechystá opustiť lavičku reprezentácie. "Cítim sa tu dobre a nič mi nechýba. Keď to tak jedného dňa nebude, prezident o tom bude vedieť prvý, pretože máme otvorený vzťah. No v tomto momente to tak nie je."