VIDEO: Nový tréner SR Calzona chce aktívnu hru

Na snímke zľava nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona, prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a viceprezident SFZ Karol Belaník počas tlačovej konferencie SFZ k predstaveniu nového trénera reprezentácie v Bratislave 2. septembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zloženie realizačného tímu Slovenskej futbalovej reprezentácie:



Hlavný tréner: Francesco Calzona



Asistent trénera: Gianluca Segarelli



Kondičný tréner: Alessandro Bulfoni



Tréner brankárov: Matúš Kozáčik



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo de Matteis



Lekári: Ján Baťalík, Vladimír Pener



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň

Bratislava 2. septembra (TASR) - Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona bude vyžadovať od hráčov disciplínu. Chce, aby si uvedomovali, že reprezentujú svoju krajinu. Calzona to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.uviedol Calzona na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Kormidlo národného tímu prevezme v neľahkom období po nevýrazných výsledkoch v júnových zápasoch Ligy národov.uviedol k svojmu prístupu nový kormidelník.dodal Calzona.S pozíciou hlavného trénera nemal doposiaľ skúsenosti a v Neapole, kde pôsobil naposledy, sa sústredil skôr na defenzívu. Sám hovorí, že nie je limitovaný na prácu s obranou:Ide o druhú zmenu na poste hlavného trénera slovenskej reprezentácie v uplynulých troch mesiacoch. Uprostred júnového zrazu na lavičke skončil Štefan Tarkovič, ktorého dočasne nahradil Samuel Slovák. O angažmáne zahraničného kouča sa hovorilo práve od tohto asociačného termínu a významný podiel príchode Calzonu mal mať aj bývalý reprezentant Marek Hamšík.opísal proces angažovania nového trénera prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Hamšík ho v tejto veci kontaktoval deň po rozviazaní spolupráce s Tarkovičom.Aj samotný tréner spolupracoval v minulosti s Hamšíkom, keď 35-ročný stredopoliar pôsobil v Neapole. Zo súčasného tímu má skúsenosti aj so Stanislavom Lobotkom.opísal taliansky kouč spoluprácu s obomi Slovákmi. Post reprezentačného trénera berie ako výzvu, no v bývalom pôsobisku niesli jeho odchod ťažko:Premiéra na lavičke ho čaká o necelé tri týždne, keď Slovensko privíta v rámci Ligy národov Azerbajdžan (22.9.).uviedol Calzona k najbližšiemu asociačnému termínu. Slovenských hráčov, ktorí pôsobia v európskych klubov pozná, no chce sa lepšie zoznámiť aj s tými z Fortuna ligy. S hráčmi z domácej súťaže určite v budúcnosti počíta.povedal kormidelník k zloženiu kádra.Nový lodivod podpísal kontrakt do konca roka 2023 a v prípade postupu na ME 2024 sa zmluva automaticky predĺži. Jeho realizačný tím bude tvoriť aj mnoho Talianov, pričom on sám hovorí len materinským jazykom. Problém v jazykovej bariére však nevidí.dodal Calzona.