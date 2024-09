Calzona je spokojný so šesťbodovým septembrom, v hre videl aj rezervy

Košice 9. septembra (TASR) - Tréner Francesco Calzona hovoril po víťazstve nad Azerbajdžanom 2:0 o futbalovom sviatku, spokojnosti so šesťbodovým septembrom, ale aj o rezervách vo výkone svojho tímu. Slovenskí futbalisti zvíťazili v úvode C-divízie Ligy národov v oboch zápasoch, čím vykročili za splnením postupového cieľa. Ich kormidelník považoval za najvýznamnejšie pozitívum predvedenej hry schopnosť vytvoriť si gólové príležitosti, no priestor na zlepšenie videl najmä v defenzíve.



Slováci si po triumfe v Estónsku 1:0 udržali čisté konto aj v Košiciach. So skóre 3:0 sú na priebežnej 2. priečke 1. skupiny C-divízie za Švédskom, ktoré strelilo tri góly v Azerbajdžane (3:1) a v nedeľu po dominantnom výkone aj Estónsku (3:0). Slováci vrátili Azerbajdžanu prehru 1:2 spred dvoch rokov, ktorá vtedy znamenala neúspešnú premiéru Calzonu na slovenskej lavičke.



Po víťazstve 2:0 prevládali u 55-ročného kormidelníka pozitívne pocity, no netajil ani výhrady: "Som spokojný s výsledkom, no už menej s výkonom. V prvom polčase sme totiž veľmi zle bránili, naša defenzívna hra bola zlá a to si nemôžeme dovoliť. Ofenzíva bola v poriadku, keďže sme si znovu vytvorili viacero šancí. To však nestačí, musíme sa vrátiť k poctivej práci a zlepšiť defenzívu. S výsledkom som však spokojný, sú to dôležité tri body. Je veľmi dobre, že sme ich získali."



Slovákov upokojili góly Ondreja Dudu a Davida Strelca v priebehu štyroch minút v prvom polčase. Dodali im sebaistotu, no súper naďalej hľadal medzery v ich defenzíve. "Nepáčil sa mi ani pressing vrchných a stredových hráčov. Našu obrannú líniu sme vystavili problémom tým, že nám nefungoval pressing. Ak sa to deje, sme veľmi zraniteľní. Nie je jednoduché hrať dva zápasy v takom krátkom intervale. To však nie je výhovorka," poznamenal Calzona.



Pre Slovensko to bol v ére samostatnosti 11. zápas proti Azerbajdžanu, po ktorom má bilanciu 9 víťazstiev, 2 prehry a skóre 23:7. Calzona má za sebou 24 "slovenských" duelov, z toho polovicu víťazných - 12-6-6. V nedeľňajšom zápase v Košiciach si prvýkrát vyskúšal iný slovenský štadión než v Bratislave a Trnave.



Reprezentácia sa do druhého najväčšieho mesta vrátila po 26 rokoch, v Košickej futbalovej aréne mala premiéru. Privítalo ju 11.435 divákov a voľné miesta ostali iba v sektore fanúšikov hostí, v ktorom bolo približne 40 priaznivcov Azerbajdžanu. "Vyzeralo to, akoby bol nejaký sviatok. Užíval som si to, pretože sme znovu videli zaplnený štadión a to je výborné. V týchto dňoch som vnímal veľký entuziazmus okolo reprezentácie. To je pre mňa veľké víťazstvo, pretože vidieť ľudí šťastných je môj cieľ," priznal Calzona.



Po zápase v Estónsku spravil v zostave niekoľko zmien. Návrat stredopoliara Juraja Kucku, ktorý v Tallinne absentoval pre problémy s kolenom, odniesol László Bénes. Stredopoliar Unionu Berlín sa dostal na ihrisko až v druhom polčase. Namiesto Petra Pekaríka nastúpil na pravej strane obrany Norbert Gyömbér a David Strelec nahradil v útoku Róberta Boženíka. "Pekarík trénoval s mužstvom len týždeň. Bolo rozumné nevystaviť ho veľkému tlaku a zodpovednosti. Takisto "Kuco," ktorý dnes prišiel po zranení. Rozhodli sme sa dať ho od začiatku, pretože sme nevedeli, v akom je stave. Ak by sme ho poslali na ihrisko až v druhom polčase a mal by nejaký problém, prišli by sme o jedno striedanie. V prvom polčase nebol jeho výkon ideálny, v druhom odviedol veľmi dobrú robotu. David Strelec hral veľmi dobre, keď sme mali loptu na kopačkách. Podobne ako celé mužstvo, aj u neho to bolo slabšie, keď sme ju nemali," zhodnotil Calzona.



V zápase s Azerbajdžanom bol aj kus symboliky. Práve proti tomuto súperovi Calzona debutoval na slovenskej lavičke a medzi prehrou 1:2 a víťazstvom 2:0 videl aj iné rozdiely, než len výsledkové: "Pred dvomi rokmi to bol zápas, pred ktorým sme boli päť dní pokope. Bola to iná, ťažká situácia. Museli sme začať odznova a zrekonštruovať mužstvo. Vieme, že sa často pozerá len na výsledky, no na začiatku cesty to nebolo správne. Čakal som, že budeme potrebovať viac času, aby sme sa dostali na určitú úroveň. Hráči ma však veľmi milo prekvapili. Od marca 2023 sme hrali na veľmi dobrej úrovni. Prvé náznaky zlepšenia bolo vidieť už v príprave proti Čiernej Hore (2:2) a Čile (0:0, november 2022, pozn.). Cítil som, že mužstvo ide po správnej ceste. To, že sme dnes dokázali zvíťaziť napriek tomu, že náš výkon nebol ideálny, svedčí o tom, že máme skúsené mužstvo."



Slováci majú po dvoch zápasoch na konte plný počet bodov a sľubnú pozíciu v boji o priamy postup do B-divízie. Napĺňajú sa však prognózy o sile Švédov, ktorí sú najvážnejší slovenský konkurent v súboji o prvé miesto. Práve severania budú v piatok 11. októbra v Bratislave najbližší súper Slovákov. "Naše ambície sú naďalej rovnaké. Máme pred sebou cieľ dostať sa do B-divízie. Nie je to jednoduché a ani nebude. V budúcom zápase nás čaká silné mužstvo, ktoré je vysoko v rebríčku FIFA. Musíme stále pracovať a zlepšovať sa. Ak to tak nebude, bude náročné splniť cieľ. Veľkým pozitívom sú získané body a aj to, že sme si vytvorili veľa šancí. Zároveň sa vyskytlo aj veľa vecí na zlepšenie. Ak by sme si mysleli, že nemáme čo zlepšovať, keďže sme zvíťazili v dvoch zápasoch, tak by sme boli na zlej ceste," skonštatoval Calzona.