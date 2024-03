Calzona napriek prehre spokojný, trápi ho finálna fáza a zranenia

Bratislava 24. marca (TASR) - Napriek prehre 0:2 v sobotňajšom prípravnom zápase s Rakúskom bol tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona spokojný s predvedeným výkonom a hráčom sa zaň poďakoval. Talian zároveň vyzdvihol kvality súpera a zopakoval svoje tvrdenie z predzápasovej tlačovej konferencie, podľa ktorého môžu byť Rakúšania prekvapením finálového turnaja ME v Nemecku.



Slováci absolútne nezachytili vstup do stretnutia. Hneď po rozohrávke sa hostia vyrútili dopredu a už v 6. sekunde otvoril skóre Christoph Baumgartner, ktorý dosiahol najrýchlejší gól v medzištátnom zápase v histórii. V 83. minúte pridali Rakúšania poistku, keď sa po akcii dvoch striedajúcich hráčov presadil Andreas Weimann. "Urobili sme maximum, hrali sme proti silnému súperovi. Som spokojný, hráčom som poďakoval a oni sami mi povedali, že pred pár rokmi by sme s týmto súperom prehrali väčším rozdielom. Čo sa týka rýchleho gólu, vedeli sme, že Rakúšania majú v repertoári tri druhy rozohrávky a jednu z nich použili v tomto zápase. Pozerali sme to na videu, Baumgartner prešiel cez Kucku, Dudu aj Lobotku. Samozrejme, že keby ten gól nepadol, mohol to byť iný zápas," uviedol Calzona.



Spokojnejší bol s prvým polčasom, v ktorom jeho zverenci napádali rozohrávku hostí. Po zmene strán už Slováci pôsobili menej organizovane. "Prvý polčas sme hrali dosť vysoko, mali sme aj nejaké šance. Žiaľ, nevyťažili sme z nich gól, s čím máme problém. Minimálne s 30 minútami však môžem vysloviť spokojnosť, aj štatistiky sme mali dobré. Súpera sme napádali na hranici 70 metrov, v prvom polčase sme takto získali veľa lôpt, no nevyťažili sme z toho viac. Rakúšania potvrdili, že sú veľmi silným mužstvom a môžu byť prekvapením ME." Finálna fáza sa aj v tomto stretnutí ukázala ako problém slovenskej reprezentácie, útočníci sa opäť nepresadili. "Vytvorili sme si nejaké šance, ale mali by sme ich aj využiť. Vieme o tom, že máme nejaké problémy, ale budeme na tom pracovať, aby sme v tomto boli lepší," priznal Calzona.



V marcovom asociačnom termíne mu chýbajú viacerí hráči - kapitán Milan Škriniar, Róbert Polievka, Denis Vavro, Ivan Schranz, Ľubomír Šatka, Matúš Bero a Erik Jirka. Vinou zranení nastúpila proti Rakúsku úplne nová stopérska dvojica Norbert Gyömbér - Adam Obert. "Som spokojný s oboma hráčmi. Nezabúdajme na to, že Noro bol dva mesiace zranený a na konte mal iba 70 minút za Salernitanu počas uplynulého víkendu. Obert potvrdil, čo sme si o ňom mysleli. Je to veľmi dobrý stopér, aj keď nehráva často v Cagliari. Pokiaľ bude pokorný, čaká ho veľká budúcnosť v reprezentácii."



Už beztak dosť oslabený tím prišiel v dueli s Rakúskom o Petra Pekaríka a Tomáša Suslova, ktorí pre zranenie nedohrali a v nedeľu ich čakali vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Na nepriazeň osudu sa však Calzona, ktorý popri slovenskej reprezentácii pôsobí aj na lavičke SSC Neapol, nechcel vyhovárať. "Máme veľa zranených. Mrzí ma to najmä z toho dôvodu, že si nemôžeme vyskúšať v príprave na ME to, čo by sme chceli. Snažíme sa však hľadať v negatívach pozitívne veci. Mám dôveru v hráčov, ktorí sú tu. Do Nórska pôjdeme s cieľom hrať náš futbal," dodal.