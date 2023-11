VIDEO: Calzona nie je pred Islandom nervózny: Chceme hrať náš futbal

Senec 15. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nepociťuje pred štvrtkovým zápasom kvalifikácie ME 2024 nervozitu. Jeho tím môže proti Islandu spečatiť postup na šampionát z druhého miesta J-skupiny, no taliansky kouč nechce na hráčov vytvárať tlak a v prvom rade sa im snaží odovzdať čo najviac praktických informácií.



Pripravení priložiť ruku k spoločnému dielu sú všetci jeho zverenci. Niektorí si síce priniesli zo svojich klubov drobné šrámy, ale podľa Calzonu trénoval tím v kompletnom zložení. K dispozícii nebude len dvojica Peter Pekarík - Patrik Hrošovský, ktorá si odpykáva trest za žlté karty. Slovákov poženie za postupom zaplnený Národný futbalový štadión, na ktorom bude prítomných 21.536 divákov. Pokiaľ "sokoli" svoju úlohu zvládnu a neprehrajú, na záverečný duel do Bosny a Hercegoviny môžu cestovať v oslavnej nálade.



"Tím je v poriadku a to mi dodáva sebadôveru. Vieme, že je to pre nás rozhodujúci zápas, ale tento fakt nás nemôže zneistiť, nesmieme sa príliš zaoberať jeho dôležitosťou. Musíme ísť na ihrisko a hrať náš futbal. Všetci si uvedomujú, aký dôležitý zápas nás čaká. Aj preto nechcem hráčov vystavovať pod ešte väčší tlak. Čo sa mňa týka, nie som nervózny, skôr sa naplno koncentrujem na každý detail. Chcem čo najviac pomôcť mužstvu, odovzdať mu cenné informácie a čo najlepšie ho pripraviť na zajtrajší zápas," povedal Calzona na stredajšej tlačovej konferencii v Senci.







Päťdesiatpäťročný Talian môže napodobniť svojich predchodcov Jána Kozáka staršieho a Štefana Tarkoviča, ktorým sa podarilo priviesť slovenský tím na predošlé dve edície ME. Dôležitá bude psychika hráčov, no šéf slovenskej lavičky v príprave na štvrtkový duel nemenil zaužívané zvyky. "Pripravovali sme sa takisto ako na všetky predošlé zápasy. Na mentálnej stránke sme nijako špeciálne nepracovali. Máme v tíme skúsených hráčov, ktorí vo svojich kariérach odohrali ťažké zápasy."



Calzona vyzdvihol prácu skúseného nórskeho trénera Ageho Hareideho, ktorý dokázal islandský tím herne i výsledkovo pozdvihnúť. "Mám veľký rešpekt pred Islandom, prichádza k nám po sérii dobrých výsledkov. V predošlých troch zápasoch dvakrát zvíťazil a raz remizoval, vďaka čomu si udržal šancu dostať sa priamo na ME. Očakávame ťažký zápas, pretože aj súper hrá o veľa," poznamenal kouč Slovenska, ktorý sa už nevie dočkať búrlivej atmosféry. "Pamätám si náš prvý zápas v Trnave proti Azerbajdžanu, na ktorom bolo asi tritisíc ľudí. Vždy som tvrdil, že jeden z mojich cieľov je dostať ľudí na štadión. Napĺňa ma hrdosťou, že sa nám to podarilo," dodal Calzona.



Milan Škriniar zažil ako hráč oba predošlé európske šampionáty. Teraz má 28-ročný stopér Paríža St. Germain príležitosť a súčasne veľkú poctu postúpiť s národným tímom na veľký turnaj ako jeho kapitán. V kabíne už podľa neho cítiť blízkosť "dňa D". "Pocity sú dobré. Cítime tlak, ale myslím si, že sme super trénovali a sme pripravení. Bude to ťažký zápas, Island má fyzicky veľmi dobre pripravených hráčov. Stále môže postúpiť a tak nám určite nič nedarujú. Musíme sa im vyrovnať v bojovnosti, futbalovosť je na našej strane. A hlavne sa nezblázniť z plného štadióna," povedal Škriniar.







Slováci vedia, že nesmú nechávať Islanďanom toľko priestoru ako v prvom vzájomnom zápase v Reykjavíku. V ňom domáci najmä v prvom polčase poriadne hrýzli a vypracovali si viac čistých šancí, napokon však smoliarsky prehrali 1:2. "Pozerali sme zostrihy zo zápasu na Islande, ukázali sme si dobré a najmä zlé veci. Pracovali sme na tom, aby sme ich neopakovali. Dôležité bude zachytiť úvod, čo sa nám tam nepodarilo a kazili sme ľahké lopty. Máme v hlavách len zajtrajší zápas a všetci veríme, že ho zvládneme," vyjadril presvedčenie Škriniar.