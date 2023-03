Proti Bosne bude k dispozícii aj Zreľák. Calzona očakáva lepší výkon

Senec 25. marca (TASR) - Po bezgólovej remíze s Luxemburskom budú mať slovenskí futbalisti šancu udobriť si fanúšikov v ďalšom domácom zápase kvalifikácie ME 2024 proti Bosne a Hercegovine. Tréner Francesco Calzona očakáva od svojich zverencov proti nabudenému balkánskemu súperovi, ktorý vstúpil do nového cyklu triumfom 3:0 nad Islandom, lepší výkon i výsledok.



Ďalšie zaváhanie by vystavilo slovenský tím do podobnej situácie, v ktorej sa ocitol v predošlej kvalifikácii MS 2022 po remízach na Cypre a doma s Maltou. Nielen tieto body mu neskôr chýbali, aj preto na šampionáte v Katare neštartoval. "Po zápase s Luxemburskom som na hráčoch videl, že neboli spokojní. Mrzel ich predvedený výkon i výsledok, čo je výborný signál pred zajtrajším zápasom. Všetci vieme, že musíme zlepšiť veľa vecí. Musí to byť z našej strany lepšie, aby sme mohli pomýšľať na dobrý výsledok. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme vyhrali," povedal Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii.



Pod jeho taktovkou ešte slovenský tím nezvíťazil, v šiestich zápasoch dvakrát prehral a momentálne ťahá šnúru štyroch remíz. Slováci sa pokúsia "chytiť" na súperovi, ktorý je na rozdiel od nich v psychickej pohode. "Bosniaci prídu po víťazstve nad Islandom nabudení a sebavedomí. Majú veľmi silnú mentalitu, ale my sa pozeráme na nás a nie na súpera. Základ je, že sa musíme zlepšiť. Hráči sú v poriadku, oddýchli si fyzicky i mentálne. Sú pripravení, aby zajtrajší zápas zvládli. K dispozícii už bude Adam Zreľák, čo je dobrá správa. Je to totiž hráč s charakterom a mentalitou a takých potrebujeme," dodal Calzona.



Podľa Stanislava Lobotku si mužstvo napriek zlým výsledkom nepripúšťa tlak. "Musíme byť viac sebavedomí na lopte a nekaziť ľahké prihrávky. Potom nás stojí veľa síl, aby sme ju získali späť. My si tlak nepripúšťame, ale cítime, že sme dlho nevyhrali. Tlak zvonku je, ale to je normálne, sme naň zvyknutí z klubov. Vieme, že fanúšikovia od nás očakávajú víťazstvo," priznal stredopoliar SSC Neapol.



Hráči Bosny a Hercegoviny sa podľa neho prezentujú fyzickým štýlom hry. "Dnes sme si ich pozreli na videu. Vo štvrtok vyhrali 3:0 nad neľahkým súperom. Nerobili žiadnu výstavbu, hrali to skôr na sklepnuté lopty na útočníkov. Sú bojovní, idú do súbojov naplno, majú to v náture. Bude to fyzicky veľmi nepríjemný súper. Džeko je veľmi dobre stavaný útočník, nepríjemný v súbojoch. Ak bude hrať, určite nebude ľahké ho brániť. Krunič je zasa behavý, má dobré nábehy za obranu. Cíti loptu a nebojí sa hrať. No nielen na nich si budeme musieť dať pozor," doplnil Lobotka.



Duel s Bosnou a Hercegovinou na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave má úvodný výkop v nedeľu o 20.45 h. Ako hlavný ho povedie taliansky rozhodca Marco Di Bello.